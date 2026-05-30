Malatya’da çocukların manevi ve kültürel gelişimini destekleyen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren Faik Erdoğan Vakfı Camii, 7-10 Yaş Kur’an Kursu Kapanış Programı kapsamında unutulmaz bir organizasyona imza attı. Kurs süresince eğitimlerini başarıyla tamamlayan minik öğrenciler, kapanış gününde kendileri için hazırlanan çifte sürprizle adeta erken bayram yaşadı.

CAMİ AVLUSUNDA SÜRPRİZ KARŞILAMA NASREDDİN HOCA MALATYA'DA!

Programın en heyecanlı anı, çocukların geleneksel Türk mizahının ve kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Nasreddin Hoca’yı karşılarında görmesi oldu.

Tiyatro sanatçısı ve kısa film yönetmeni İbrahim Şahin Uyumaz, asırlık fıkraları, nükteleri ve eğitici hikayeleri günümüz çocuklarına aktarmak için Nasreddin Hoca kostümüyle sahne aldı. Uyumaz'ın çocuklarla kurduğu samimi diyaloglar ve interaktif (katılımcı) gösterisi sayesinde cami avlusu adeta bir festival alanına döndü. Miniklerin kahkahaları dalga dalga yayılırken, çocuklarını izleyen aileler de keyifli anlara ortak oldu.

HEM EĞLENDİLER HEM BAYRAM HARÇLIKLARINI ALDILAR

Nasreddin Hoca karakterinin sadece güldüren değil, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve dürüstlük gibi manevi değerleri öğreten yönünü sahneye taşıyan İbrahim Şahin Uyumaz, doğaçlama performansıyla katılımcılardan tam not aldı.

Eğlenceli ve eğitici gösterilerin ardından, programa damga vuran ve başlığı taçlandıran o anlara geçildi. Kursu başarıyla tamamlayan tüm çocuklara, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu aşılamak amacıyla bayram harçlığı dağıtıldı. Karşılarında hem en sevdikleri masal kahramanını bulan hem de bayram harçlıklarını alan Malatyalı miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu.