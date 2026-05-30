Siyaset kulislerini hareketlendiren son dakika gelişmesi Ankara'da yaşandı. Parti yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle ihraç edilen Malatyalı belediye başkanı, beraberindeki yüzlerce partiliyle birlikte adeta başkente çıkarma yaptı. CHP Genel Merkezi önünde açılan pankartlar ve peş peşe gelen sert açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İşte Malatya'dan Ankara'ya uzanan o gövde gösterisinin perde arkası ve Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in çok konuşulacak "şirket" çıkışı...

MALATYA’DAN ANKARA’YA 150 KİŞİLİK DEV KADRO

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Merkezi’nde bugün düzenlenecek olan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı bayramlaşma programı öncesinde başkentte olağanüstü bir hareketlilik hakim. Türkiye’nin birçok seçim bölgesinden Ankara’ya gidişler sürerken, en dikkat çekici hamle Malatya’dan geldi.

Yazıhan ve Arguvan ilçelerinden dün gece saatlerinde otobüslerle yola çıkan 150’nin üzerindeki partili, sabaha karşı CHP Genel Merkezi önüne ulaştı. Kalabalığın genel merkez binası önündeki kararlı bekleyişi, Ankara siyasetinde günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE SARSICI PANKART "YAZIHAN KILIÇDAROĞLU DİYOR"

Bu organizasyonun ve başkentteki gövde gösterisinin merkezinde ise çok kritik bir isim yer aldı: Parti yönetimine yönelik sert muhalefeti ve eleştirileri sebebiyle ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer.

Göçer ve beraberindeki Malatyalı partililer, genel merkez binasının hemen önünde “Yazıhan Belediyesi Kılıçdaroğlu Diyor” yazılı dev bir pankart açtı. İhraç kararının ardından geri adım atmayan Malatya ekibinin bu hamlesi, parti içi dengeler açısından net bir duruş ve mesaj olarak yorumlandı.

"BİR SİYASİ PARTİ ŞİRKET GİBİ YÖNETİLEMEZ!"

Genel merkez önünde basın mensuplarına ve kendisini destekleyen kalabalığa hitap eden Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, verdikleri hak ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Gördükleri yanlışları söylemekten çekinmediklerini belirten Göçer, parti yönetimine yönelik eleştirilerini şu sert sözlerle sürdürdü:

"Bizler her zaman temiz toplum anlayışı ile hareket ettik. Güçlü olanın yanında değil, her zaman haklı olanın yanında durduk. Bugün de hak yine batıla üstün gelmiştir ve biz baba ocağımız olan CHP’deyiz. Bizler ihraç edilmeyi gerektirecek hiçbir suç işlemedik. Sadece gördüğümüz yanlışları yüksek sesle ifade ettik. Bir siyasi partinin şirket gibi yönetilemeyeceğini ve buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Güvenli bir şekilde ellerimizi kenetleyerek iktidara yürüyoruz."

ARGUVAN VE YAZIHAN’DAN ORTAK DURUŞ

Ankara’daki bu gövde gösterisinde Yazıhan ekibine destek gecikmedi. Arguvan eski Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve çok sayıda Arguvanlı partilinin de CHP Genel Merkezi önündeki yerini alarak Kılıçdaroğlu’na destek verdiği öğrenildi.

Kritik program öncesinde genel merkez ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Malatya’dan yükselen bu sesin yerel siyasette ve parti içi dengelerde nasıl bir domino etkisi yaratacağı merakla bekleniyor.