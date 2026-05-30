Türkiye güne yeni sarsıntı haberleriyle uyandı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, özellikle Malatya’da sabahın ilk saatlerinden itibaren peş peşe mikro depremler meydana geldi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtını ararken, uzmanlar bu tür sarsıntıların bölgedeki rutin sismik hareketliliğin bir parçası olduğunu belirtiyor.

MALATYA’DA ÜST ÜSTE DEPREMLER YEŞİLYURT VE AKÇADAĞ HAREKETLİ

Kandilli'nin canlı deprem takip ekranına yansıyan bilgilere göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce ve Görgü bölgeleri ile Akçadağ ilçesi Harunuşağı mevkisinde sabah saatlerinde sarsıntılar kaydedildi. Sarsıntıların derinliklerinin 5 ila 29 kilometre arasında değişmesi dikkat çekti. Şiddetleri mikro ölçekte olsa da peş peşe yaşanması bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem ise listenin en yüksek şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

30 MAYIS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin bu sabah kaydettiği tüm sarsıntılar ve detayları şu şekildedir:

Saat: 09:14:26 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 12.6 km | Bölge: Ege Denizi

| | Derinlik: 12.6 km | Bölge: Ege Denizi Saat: 08:35:28 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 25.9 km | Bölge: Kuşadası Körfezi (Ege Denizi)

| | Derinlik: 25.9 km | Bölge: Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) Saat: 07:56:53 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 14.0 km | Bölge: Geçitli - Sincik (Adıyaman)

| | Derinlik: 14.0 km | Bölge: Geçitli - Sincik (Adıyaman) Saat: 07:46:13 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 13.4 km | Harunuşağı - Akçadağ (MALATYA)

| | Derinlik: 13.4 km | Saat: 07:41:51 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.3 km | Bölge: Karaahmet - Göksun (Kahramanmaraş)

| | Derinlik: 5.3 km | Bölge: Karaahmet - Göksun (Kahramanmaraş) Saat: 07:38:26 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 10.7 km | Bölge: Karasaz - (Elazığ)

| | Derinlik: 10.7 km | Bölge: Karasaz - (Elazığ) Saat: 07:19:46 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.0 km | İkizce - Yeşilyurt (MALATYA)

| | Derinlik: 5.0 km | Saat: 07:10:45 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 29.1 km | Görgü - Yeşilyurt (MALATYA)

| | Derinlik: 29.1 km | Saat: 06:54:02 | Şiddet: 3.9 | Derinlik: 3.7 km | Bölge: Girit Adası (Akdeniz)

| | Derinlik: 3.7 km | Bölge: Girit Adası (Akdeniz) Saat: 06:39:30 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 10.4 km | Bölge: Kaplan - Beypazarı (Ankara)

| | Derinlik: 10.4 km | Bölge: Kaplan - Beypazarı (Ankara) Saat: 06:28:35 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.3 km | Gülümusağı - (MALATYA)

Kandilli Rasathanesi verilerine yansıyan Malatya ve çevresindeki sabah hareketliliği, bölgedeki sismik enerjinin boşalmaya devam ettiğini gösteriyor. Malatya'da yaşayan vatandaşlarımızın olası artçılara karşı her zaman deprem bilinciyle hareket etmesi, resmi uyarıları yakından takip etmesi hayati önem taşımaktadır. Gelişmeleri anlık olarak aktarmaya devam edeceğiz.