Yapılan resmi açıklamaya göre; altyapısı hazır olan ve borçlandırma işlemleri tamamlanan bağımsız bölümlerin teslimleri, 7269 sayılı Kanun’un 40. maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin anahtar teslim işlemlerini 45 günlük yasal süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

AFAD tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“45 günlük yasal süre içerisinde konutunu teslim almayan hak sahiplerinin hak sahipliği iptal edilecektir.”

ANAHTAR TESLİM TARİHLERİ AÇIKLANDI

Altyapısı hazır olan ve 27.12.2025 tarihi ile öncesinde çekilen kura sonuçlarına göre hak sahipliği belirlenen vatandaşların anahtar teslim işlemleri:

3.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Teslim işlemleri, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde yapılacak.

HANGİ İLLER KAPSAMDA?

Duyuruda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şu illerdeki hak sahiplerinin süreçten yararlanacağı belirtildi:

* Hatay

* Kahramanmaraş

* Malatya

* Adıyaman

* Gaziantep

* Diyarbakır

* Elazığ

* Osmaniye

* Şanlıurfa

* Adana

* Kilis

VATANDAŞLARA KRİTİK ÇAĞRI

Yetkililer, hak kaybı yaşanmaması için vatandaşların belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerektiğini vurguladı. Özellikle anahtar teslim süresinin kaçırılması durumunda hak sahipliğinin iptal edilmesi, depremzedeler açısından büyük önem taşıyor.

AFAD ANAHTAR TESLİM DUYURUSU TAM METNİ

“06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis illeri ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen vatandaşlarımız için gerçekleştirilen noter kuraları ile konutlar belirlenmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teslim için bildirilen, alt yapısı hazır olan ve borçlandırma işlemleri tamamlanan bağımsız bölümlerin teslimlerinin, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre 45 günlük yasal süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

Alt yapısı hazır olan 27.12.2025 tarihi ve öncesinde çekilen tüm kuraların konut teslimi için tebligat yapılarak borçlandırma senedine imza atan hak sahiplerinin anahtar teslim işlemleri 03.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda; 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre 45 günlük yasal süre içerisinde konutunu teslim almayan hak sahiplerinin hak sahipliği iptal edilecektir.”