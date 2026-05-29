Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sunumunda yer alan bilgilere göre, Malatya-Gölbaşı Yolu (1. Kısım) (Doğanşehir Bağlantı Yolları Dahil Yapım İşi) projesinin toplam uzunluğu 77,5 kilometre olarak açıklandı. Bu güzergaha Doğanşehir Giriş – Çıkışı da dahil edilmiş durumda.

Mevcut durum: 77,5 km / 56,8 dakika

Proje Tamamlandığında Hedef: 77,5 km / 45,1 dakika

Trafik Yoğunluğu (YOGT): Günde ortalama 9.396 araç bu hattı kullanırken, bu araçların yüzde 30'unu ağır taşıtlar oluşturuyor.

Tamamı Bölünmüş Yol (BY) standartlarında planlanan güzergahın, konforlu ve yüksek mukavemetli bir sürüş sağlayan Sathi Kaplama > Bitümlü Sıcak Karışım (SK>BSK) ihalesi tamamlanarak çalışmalar hızlandırıldı.

DOĞANŞEHİR GEÇİŞİ TAMAMLANDI!

Vali Seddar Yavuz başkanlığındaki toplantıda paylaşılan güncel harita ve fiziki gerçekleşme verilerine göre, dev projede harcanan toplam bütçe ve ilerleme oranları netleşti. 3 milyon TL olan proje bedeline sahip yatırımdaki ilerleme detayları şu şekilde:

Biten Kesim (Kırmızı Hat): 2025 yılı sonu itibarıyla, projenin 8,6 kilometrelik kısmı (Doğanşehir Geçişi) BY-SK>BSK standartlarında tamamen tamamlanarak trafiğe açıldı. (KM: 0+200 ile KM: 8+800 arası).

Devam Eden Çalışmalar (Mavi Hat): Hattın geriye kalan 68,9 kilometrelik bölümünde ise hummalı çalışmalar aralıksöz devam ediyor. (KM: 3+500 Proje Başı ile KM: 72+000 Proje Sonu arasındaki kalan kesimler).

İhale Edilecek Kesim: Projede ihale edilmeyi bekleyen herhangi bir eksik nokta kalmadı (0,0 Km).

DEV YATIRIM NE ZAMAN BİTECEK?

2017 yılında ilk kazması vurulan ve bölge halkının merakla beklediği projede hedefler büyüdü. Toplantıda aktarılan bilgilere göre, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 10 seviyesine ulaşan dev projede çalışmalara 2026 ve 2027 yıllarında kesintisiz olarak devam edilecek. Büyük lojistik projesinin resmi bitiş tarihi ise 2027 olarak ilan edildi. Proje tamamen bittiğinde, Malatya'yı güney hatlarına bağlayan bu stratejik güzergahta hem can ve mal güvenliği maksimum seviyeye çıkacak hem de ağır taşıt trafiğinden kaynaklanan aşınmaların önüne geçilecek.