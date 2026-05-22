Malatya’da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra refüje çarparak sulama kanalına savrulan araçtaki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram T. (48) idaresindeki 44 PC 454 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra refüje çarparak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Güler Gamze T. (18) hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
