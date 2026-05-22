Malatya’da deprem sonrası güvenli konutların inşası için yürütülen yerinde dönüşüm çalışmaları sırasında acı bir olay meydana geldi. Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi Pirinci Sokak’ta yer alan şantiyede çalışan 36 yaşındaki Eyüp Yaşar, feci bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

HİLTİYİ TAKMAK İSTERKEN AKIMA KAPILDI

Edinilen bilgilere göre, inşaat alanındaki elektrik trafosunun yanına giden Eyüp Yaşar, elindeki hilti makinesini prize takmak istedi. Tam bu esnada henüz belirlenemeyen bir arıza ya da kaçak nedeniyle talihsiz işçi ani bir şekilde elektrik akımına kapıldı. Akımın şiddetiyle bir anda yere yığılan Yaşar'ı gören mesai arkadaşları hemen yardıma koştu.

SAĞLIK EKİPLERİNİN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şantiyedeki diğer çalışanların durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Eyüp Yaşar, ambulansla ivedi bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede acil tedavi altına alınan 36 yaşındaki işçi, doktorların yoğun çabasına ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Trafodaki prizin sonu olduğu talihsiz işçi Eyüp Yaşar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan feci olayla ilgili emniyet güçleri ve ilgili birimler tarafından şantiye alanında geniş çaplı bir inceleme ve tahkikat başlatıldı.