Malatya hava durumu için son dakika alarmı verildi! Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya ve çevreleri için yarın saat 11:00'den itibaren geçerli olacak çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Kurum tarafından paylaşılan risk haritasında, ani hava değişimine karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

İşte yarın planı olan tüm Malatyalıları yakından ilgilendiren meteorolojik uyarının detayları ve o kritik saatler...

MALATYA HAVA DURUMU KRİTİK SAATLER AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 41/333 numaralı resmi rapora göre, Malatya il genelinde etkili olacak kuvvetli yağışların zaman tablosu şu şekilde açıklandı:

Yağışın Başlama Saati: 23.05.2026 Cumartesi – Saat: 11:00

23.05.2026 Cumartesi – Saat: Yağışın Bitiş Saati: 23.05.2026 Cumartesi – Saat: 23:59

Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, gece yarısına kadar aralıksız ve yer yer çok şiddetli şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SEL, DOLU VE YILDIRIM RİSKİ BİR ARADA!

Paylaşılan meteorolojik haritada yağışın şiddetine dikkat çekilirken, hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek muhtemel riskler de tek tek sıralandı. Cumartesi günü Malatya'da şu olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor:

Ani Sel ve Su Baskınları: Metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması sebebiyle ani sel baskınları yaşanabilir.

Yerel Dolu Yağışı: Yağış anında ani sıcaklık düşüşüyle birlikte lokal dolu yağışları görülebilir.

Yıldırım Düşmesi: Gök gürültülü sağanak yağış esnasında açık alanlarda yıldırım riski yüksek.

Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına: Yağış başlamadan hemen önce ve yağış anında rüzgârın hızının aniden artması bekleniyor.

Ulaşımda Aksamalar: Görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşabilecek su birikintileri trafiği olumsuz etkileyebilir.

Haftanın yorgunluğunu atmak için Cumartesi gününe özel plan yapan, dışarıda programı olan binlerce hemşerimiz bu uyarıyla birlikte planlarınızı tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilir.