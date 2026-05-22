Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Malatya’da kurbanlık telaşı zirve yaptı. Vatandaşlar doğru ve sağlıklı kurbanlığı seçmek için pazarların yolunu tutarken, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar kurban satış alanlarında gerçekleştirilen denetimlere bizzat katıldı. Hem üreticilerin hem de alıcıların mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını belirten Akar, bayram boyunca ekiplerin sahada olacağını müjdeledi.

“49 SATIŞ VE 58 KESİM NOKTASI BELİRLENDİ”

Malatya’da kurban ibadetinin huzur ve güven içinde yerine getirilmesi için şehrin dört bir yanında tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. İl Müdürü Osman Akar, süreç boyunca 80’in üzerinde veteriner hekimin görev yapacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Kent genelinde 49 resmi kurban satış noktası oluşturuldu.

Hijyenik ve dini usullere uygun kesim için 58 kesim alanı belirlendi.

Üreticilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına satışların sadece bu yetkili alanlarda yapılması gerektiği vurgulandı.

"KÜPESİZ HAYVAN ALINMAMALI!"

Kurbanlık seçiminde dini vecibelere ve sağlık kurallarına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini ifade eden Osman Akar, vatandaşların check-list yapması gereken kuralları sıraladı:

Büyükbaş hayvanlar: En az 2 yaşını doldurmuş olmalı.

Küçükbaş hayvanlar: En az 1 yaşını doldurmuş olmalı.

Küpe ve Sağlık Şartı: Kesinlikle küpesiz, pasaportsuz ve sağlıksız görünen hayvanlar satın alınmamalı.

“YANLIŞ BİLGİLENDİRMELERDEN KORUNUN”

Vatandaşların dolandırıcılardan veya yanlış bilgilendirmelerden korunması için bir dijital rehber var. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden, satın alacağınız kurbanlığın küpe numarasını girerek; yaşını, ırkını, cinsiyetini ve aşı geçmişini anında sorgulayabilirsiniz.

ŞAP HASTALIĞI RİSKİ VAR MI?

Hayvan hastalıkları ve şap riski hakkında da yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Malatya’da şap hastalığıyla ilgili hiçbir ciddi sorun bulunmadığını belirten Akar,

"İlkbahar aşılama kampanyasında yüzde 100’ün üzerinde bir aşılama oranına ulaştık. Hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde veteriner hekimlerimiz 7/24 teyakkuzda. En ufak bir şüphede karantina ve tedbir uygulamaları anında devreye alınıyor"

dedi.

"KURBANLIK SAYIMIZ YETERLİ, VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Malatya genelinde kurbanlık sıkıntısı yaşanacağına dair spekülasyonlara son noktayı koyan İl Müdürü Akar, ellerindeki güncel hayvan sayılarını ilk kez paylaştı:

"Malatya genelinde şu an itibarıyla 15 binin üzerinde büyükbaş, 30 binin üzerinde ise küçükbaş kurbanlığımız mevcut. Gerek resmi pazarlarımızda gerekse kayıtlı işletmelerimizde her bütçeye ve ihtiyaca uygun yeterli sayıda kurbanlık bulunuyor. Vatandaşlarımız bu konuda tamamen rahat olsunlar."

ETLERDE ŞÜPHELİ DURUM SEZERSENİZ SAKIN TÜKETMEYİN!

Son olarak zoonotik (hayvandan insana geçen) hastalıklar konusunda uyarıda bulunan Akar, kesim sonrasında etlerde veya sakatatlarda normal dışı bir renk, kist ya da şüpheli bir durum görülmesi halinde, vatandaşların eti tüketmeden önce mutlaka sahada görevli nöbetçi veteriner hekimlere danışması gerektiğinin altını çizdi.