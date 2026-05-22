Malatya Valisi Seddar Yavuz, bugün saat 14.00’da Kapalı Çarşı üzerinde kameraların karşısına geçerek Kurban Bayramı öncesi kent genelinde alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 22 ili birbirine bağlayan stratejik bir geçiş noktası olan Malatya’da, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmesi için tüm kurumların sahaya indiğini belirten Vali Yavuz, özellikle fahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen acımasız denetimlerin ve 11 günlük bayram trafiği takibatının çarpıcı bilançosunu açıkladı.

BAYRAM ÖNCESİ FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞA GEÇİT YOK!

Vali Yavuz, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin piyasa denetimleri kapsamında 353 firma ve 19 bin 521 ürünün mercek altına alındığını açıkladı. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 39 firmaya toplam 1 milyon 9 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca marketlerde yapılan kontrollerde 22 bin 581 ürün incelenerek 292 ihlal rapor edildi. Vatandaşların bayram boyunca mağduriyet yaşamaması için saha kontrollerinin aralıksız süreceği vurgulandı.

22 İLİ BAĞLAYAN KRİTİK GÜZERGAHTA "KIRMIZI ALARM"

Malatya’nın Türkiye’nin lojistik haritasındaki önemine değinen Vali Yavuz, kentin yaklaşık 22 ili birbirine bağlayan bir transit geçiş noktası olduğunu hatırlattı. Bu devasa trafiği yönetmek ve kazaların önüne geçmek amacıyla 11 gün boyunca adeta kırmızı alarma geçildi.

Trafik güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 105 ekip ve 4 bin 99 personel 24 saat esasına göre görev yapacak. Karayollarında radar uygulamaları, emniyet kemeri denetimleri ve motosiklet kontrolleri en üst seviyeye çıkarılırken; D-300 karayolundaki EDS sistemleri, 180 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve 1.906 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla yollar anlık olarak takip edilecek. Ayrıca denetimlere havadan 9 drone ile destek verilecek.

ASAYİŞ, SAĞLIK VE ALTYAPIDA KESİNTİSİZ MESAİ

Malatya genelinde sadece trafikte değil, yaşamın her alanında önlemler alındı. Asayiş birimleri 11 gün boyunca 339 ekip, 1.793 personel ve 3 dedektör köpeği ile parklar, caddeler, otogarlar ve kurban kesim alanlarında kuş uçurtmayacak.

Sağlıkta Kesintisiz Hizmet: İl genelindeki 37 acil sağlık istasyonunda 37 ambulans ve 111 aktif personel görev başında olacak. Ayrıca tam donanımlı paletli ve arazi tipi ambulanslar ile UMKE ekipleri de olası acil durumlar için teyakkuzda bekletilecek.

Altyapı Güvencesi: Bayram süresince elektrik, doğalgaz ve su kesintilerinin yaşanmaması adına MASKİ, AKSA ve ilgili altyapı kuruluşları yüzlerce personel ve araç filosuyla 13 ilçede sahada olacak.

Kurban Alanlarında Sıkı Takip: İl genelinde belirlenen 39 kurban satış ve 58 kurban kesim alanında 98 veteriner hekim ve 33 resmi kontrolör görev yapacak. Vatandaşlar, "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden kurbanlıkların küpe bilgilerini sorgulayabilecek.

VALİ YAVUZ'DAN SÜRÜCÜLERE HAYATİ ÇAĞRI

Basın açıklamasının sonunda özellikle şehirler arası yola çıkacak olan sürücülere seslenen Malatya Valisi Seddar Yavuz, şu hayati uyarılarda bulundu:

"Özellikle yola çıkacak sürücülerimizden; trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını ve yorgun ya da uykusuz şekilde trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyorum. Şehrimiz, transit geçişlerde çok yoğun bir aks üzerinde bulunuyor. Bu yüzden sürücülerimizin şehir geçişlerindeki azami hız sınırlarına mutlak surette dikkat etmelerini bekliyoruz. Kurallara uyalım, sevdiklerimize huzurla kavuşalım. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyorum."