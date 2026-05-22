Yeşilyurt ilçesi Mollakasım ve Şahnahan mahallelerinde yer alan arsaları satışa çıkarıyor. İşte Yeşilyurt Belediyesi’nin toplam da 41 milyon 691 bin 660 TL değerindeki arsa satışı ihalesine dair tüm detaylar…

İHALE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Yeşilyurt Belediye Meclisi ve encümeni kararları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince düzenlenecek olan ihale, Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale Tarihi: 16 Haziran 2026 (Salı)

Başlangıç Saati: 10:00 (Her taşınmaz 10'ar dakika arayla ihale edilecektir)

Son Başvuru: 16 Haziran 2026 Salı, Saat 09:59

SATIŞA SUNULAN ARSALARIN DETAYLARI VE FİYAT LİSTESİ

Satış listesinde 12 adedi Mollakasım Mahallesi’nde, 1 adedi ise Şahnahan Mahallesi’nde olmak üzere toplam 13 arsa yer alıyor. Metrekare ve fiyat detayları şu şekildedir:

Mollakasım Mah. 507 Ada 7 Parsel: 640 m² Arsa | Muhammen Bedel: 1.920.000,00 TL | Geçici Teminat: 57.600,00 TL | İhale Saati: 10:00

Mollakasım Mah. 507 Ada 8 Parsel: 640 m² Arsa | Muhammen Bedel: 1.920.000,00 TL | Geçici Teminat: 57.600,00 TL | İhale Saati: 10:10

Mollakasım Mah. 507 Ada 9 Parsel: 640 m² Arsa | Muhammen Bedel: 1.920.000,00 TL | Geçici Teminat: 57.600,00 TL | İhale Saati: 10:20

Mollakasım Mah. 507 Ada 10 Parsel: 836,58 m² Arsa | Muhammen Bedel: 2.509.740,00 TL | Geçici Teminat: 75.300,00 TL | İhale Saati: 10:30

Mollakasım Mah. 522 Ada 6 Parsel: 587,18 m² Arsa | Muhammen Bedel: 3.229.490,00 TL | Geçici Teminat: 96.890,00 TL | İhale Saati: 10:40

Mollakasım Mah. 522 Ada 7 Parsel: 570,17 m² Arsa | Muhammen Bedel: 3.135.935,00 TL | Geçici Teminat: 94.080,00 TL | İhale Saati: 10:50

Mollakasım Mah. 525 Ada 3 Parsel: 608,46 m² Arsa | Muhammen Bedel: 3.346.530,00 TL | Geçici Teminat: 100.400,00 TL | İhale Saati: 11:00

Mollakasım Mah. 605 Ada 6 Parsel: 671,21 m² Arsa | Muhammen Bedel: 2.349.235,00 TL | Geçici Teminat: 70.480,00 TL | İhale Saati: 11:10

Mollakasım Mah. 625 Ada 3 Parsel: 2.141,50 m² Arsa | Muhammen Bedel: 6.424.530,00 TL | Geçici Teminat: 192.740,00 TL | İhale Saati: 11:20

Mollakasım Mah. 625 Ada 4 Parsel: 1.801,25 m² Arsa | Muhammen Bedel: 5.403.750,00 TL | Geçici Teminat: 162.120,00 TL | İhale Saati: 11:30

Mollakasım Mah. 632 Ada 3 Parsel: 732,14 m² Arsa | Muhammen Bedel: 2.562.490,00 TL | Geçici Teminat: 76.880,00 TL | İhale Saati: 11:40

Mollakasım Mah. 632 Ada 6 Parsel: 732,14 m² Arsa | Muhammen Bedel: 2.562.490,00 TL | Geçici Teminat: 76.880,00 TL | İhale Saati: 11:50

Şahnahan Mah. 178 Ada 26 Parsel: 1.503,99 m² Arsa | Muhammen Bedel: 3.007.980,00 TL | Geçici Teminat: 90.240,00 TL | İhale Saati: 12:00

ŞARTNAME BEDELİ VE BAŞVURU DETAYLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin 5 bin TL karşılığında ihale şartnamesini temin etmeleri gerekiyor. Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir veya satın alınabilir.

Önemli Not: Ödemeler yapılmadan önce Destek Hizmetleri (Geçici teminat ve doküman bedeli için) ya da Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Satış bedeli için) tahakkuk kesilmesi zorunlu kılınıyor. Ödemeler belediye veznelerine veya Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’nın Ziraat Bankası TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69 IBAN numaralı hesabına yatırılabilecek.

İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

Açık artırmaya katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden şu belgeler talep ediliyor:

Şartname: Her sayfası katılımcı tarafından ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi.

Teminat: Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu.

Gerçek Kişiler İçin: Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2026 yılı içerisinde alınmış ikametgah belgesi, Türkiye’de tebligat adresi ve telefon bilgisi.

Vekaleten Katılanlar İçin: Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

Tüzel Kişiler İçin: 2026 yılı içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası sicil kayıt belgesi, Vergi Dairesi ve numarası, Ticaret Sicil Gazetesi.

Ortak Girişimler İçin: Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

Tüm belgelerin en geç 16 Haziran 2026 Salı günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen ve elden teslim edilmesi gerekiyor. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar geçersiz sayılacak.

ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İhaleyi kazanan istekliler, kararın tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde tüm vergi, resmi, harç ve ihale giderleri ile birlikte taşınmazın satış bedelini ödemek ve sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür. Ödemelerin gecikmesi veya sözleşmenin imzalanmaması durumundan ötürü ihale iptal edilirse, geçici teminat Yeşilyurt Belediyesi adına irat (gelir) kaydedilecektir.