Akaryakıt piyasasındaki dalgalı seyir hız kesmeden devam ederken, brent petrol ve döviz kurundaki anlık değişimler pompaya doğrudan yansıyor. Malatyalı sürücülerin yakından takip ettiği güncel tabela fiyatları, son revizyonların ardından bölgedeki tüm istasyonlarda geçerlilik kazandı.

MALATYA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Türkiye genelinde devreye giren fiyat değişimlerinin ardından, Malatya sınırlarındaki akaryakıt istasyonlarında da yeni fiyatlandırmalar tescillendi. Piyasalardan alınan son verilere göre, Malatya merkez ve ilçelerinde kurşunsuz benzinin litre fiyatı ortalama 67,25 TL seviyesinden işlem görüyor.

Tarım ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu kentte, özellikle ticari araç ve traktör sürücülerinin dikkatle izlediği motorin cephesinde de rakamlar yeni bir seviyeye ulaştı. Yapılan son güncellemelerle birlikte motorinin litre fiyatı il genelinde ortalama 71,80 TL bandına yerleşti.

OTOGAZ (LPG) FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin ve motorin maliyetlerine karşı ulaşımda daha ekonomik bir alternatif arayan sürücülerin tercih ettiği otogaz fiyatlarında da yeni bir denge oluştu. Bölgedeki otogaz (LPG) litre fiyatı, farklı dağıtım şirketlerine ve istasyonların konumlarına göre küçük sapmalar gösterse de ortalama 34,50 TL civarında konumlandı.

Sektör kaynakları, pompaya yansıyan bu fiyatların uluslararası piyasalardaki ham petrol varil fiyatı ile döviz kurlarındaki günlük hareketlere bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor. Değişken piyasa koşulları nedeniyle fiyatların önümüzdeki süreçte yeniden güncellenme ihtimali ise her zaman masada duruyor.