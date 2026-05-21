Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'da da iddialı bir konumda olmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgeleri belirleyen yönetim, özellikle orta saha hattını güçlendirmek adına ilk ciddi temasları başlattı.

ROTADA FRANSIZ ORTA SAHA ARTHUR ATTA VAR

İtalyan spor basınında yer alan ve kısa sürede transfer piyasasını hareketlendiren iddialara göre Galatasaray, Çizme ekiplerinden Udinese forması giyen Arthur Atta'yı renklerine bağlamak istiyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun menajeri ve kulübüyle zemin yoklamak adına resmi girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

MASADAKİ TEKLİF: NELSSON VE BİR MİKTAR PARA

Gelişmenin detaylarında, Galatasaray'ın bu transferi ekonomik olarak daha makul bir seviyede bitirmek adına stratejik bir hamle yaptığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Udinese kulübüne bir miktar bonservis bedelinin yanı sıra Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un da dahil olduğu bir takas paketi sunmaya hazırlandığı aktarıldı. İtalyan kulübünün bu teklife vereceği yanıt ise Serie A'daki stoper arayışlarına göre şekillenecek.

ARTHUR ATTA'NIN SEZON PERFORMANSI NASIL?

İtalya'da sergilediği performansla dikkat çeken Atta bu sezon Udinese formasyıla 33 maça çıktı. Fransız oyuncu takımına 6 gol ve 4 asistlik bir katkı sundu. Dinamik yapısı ve orta sahadaki çift yönlü oyunuyla teknik direktör Okan Buruk'un sistemine tam uyum sağlayacağı belirtilen oyuncu için önümüzdeki günlerde sürecin daha da hızlanması bekleniyor.