İYİ Parti Adana Milletvekili Ayüce Türkeş Taş, Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasındaki ulaşım sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Türkeş Taş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Önergede, Karakaya Baraj Gölü geçişinde yıllardır kullanılan feribot ulaşımının bölge halkı açısından ciddi mağduriyet oluşturduğu belirtildi. Hava şartlarına bağlı sefer iptalleri, uzun bekleme süreleri, yüksek ulaşım maliyetleri ve güvenlik risklerinin vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediği ifade edildi.

“ÇİFT KATLI KÖPRÜ PROJESİ GÜNDEMDE Mİ?”

Soru önergesinde, geçmiş yıllarda Karakaya Baraj Gölü üzerindeki yaklaşık 2 bin 80 metre uzunluğundaki Fırat Demiryolu Köprüsü’nün çift katlı hale getirilerek karayolu ulaşımına açılması amacıyla teknik çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı. ODTÜ başta olmak üzere uzman ekiplerce hazırlanan raporlarda projenin uygulanabilir olduğunun belirtildiği ancak yıllardır somut adım atılmadığı kaydedildi.

Türkeş Taş, Bakan Uraloğlu’na şu soruları yöneltti:

“Baskil-Malatya Çift Katlı Köprü Projesi Bakanlığınızın gündeminde bulunmakta mıdır?”

“Fırat Demiryolu Köprüsü’nün karayolu ulaşımına uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlanan teknik raporlar Bakanlığınız tarafından incelenmiş midir?”

Önergede ayrıca, 29 Ağustos 2002 tarihinde yaşanan feribot faciasında hayatını kaybeden vatandaşların acısının halen unutulmadığı belirtilerek, bölge halkının kalıcı çözüm beklediği vurgulandı.