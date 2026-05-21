Malatyalılar genellikle fatura kabarıklığını mutfakta kullanılan beyaz eşyalara ve fırınlara bağlarken, asıl sorunun banyodaki elektrikli termosifonlarda yattığı ortaya çıktı. Ekolojik Geçiş Ajansı'nın araştırmaları, klimalar veya elektrikli sobalar bir kenara bırakıldığında hane içindeki en büyük enerji sömürücüsünün su ısıtıcıları olduğunu net olarak belgeledi.

3.200 kWh Enerji Nereye Gidiyor?

Çamaşır makinesi veya koca bir buzdolabı varken küçücük bir termosifonun faturayı nasıl patlattığı pek çok Malatyalı için şaşırtıcı olabilir. Veriler, dört kişilik bir ailenin yıllık bazda tam 3.200 kWh elektriği sadece banyo suyu için kullandığını ifade ediyor. Beyaz eşyaların çalışma mekanizması bu farkı açıklıyor. Sürekli prizde olan bir buzdolabı bile ısı yalıtımı sayesinde nadiren motor çalıştırır. Çamaşır veya bulaşık makinesi haftanın belli günlerinde birkaç saatlik mesai yapar. Ütü veya saç kurutma makineleri ise saniyeler içinde işlerini bitirerek ciddi bir enerji tüketimine fırsat vermezler.

Suyu Kaynar Tutmanın Ağır Faturası

Banyodaki termosifonun en büyük handikabı, haznesindeki 50 ila 80 litrelik suyu sizin ayarladığınız yüksek derecede devamlı tutmak zorunda oluşudur. Malatya'nın ayazında evin içi soğuduğunda, cihazın tankındaki su da hızla ısı kaybeder. Cihaz, suyu istenilen değerde muhafaza etmek için 24 saat boyunca dur-kalk yaparak sürekli elektrik harcar. Sizin banyoya girmediğiniz saatlerde bile bu cihaz arka planda elektriği emerek faturayı şişirmeye devam eder.

Malatyalı Tüketiciler Neler Yapmalı?

Elektrik faturasında rahat nefes almak isteyen Malatyalıların uygulaması gereken bazı hayati adımlar mevcut. İlk iş olarak termosifonun sıcaklık kontrol düğmesi 50-55 derece bandına çekilmelidir. Cihazı 60 derece ve üstünde çalıştırmak sadece faturaya yansır; oysa 50-55 derecelik ayar hem cildi yakmaz hem de lejyoner hastalığı gibi ölümcül bakterilerin suda barınmasını önler. İkinci aşama cihazın kireçten arındırılmasıdır. Malatya'nın sularındaki kireç zamanla ısıtıcı parçaları sararak bir zırh oluşturur ve cihazın suyu ısıtabilmek için normalden iki kat daha fazla çalışmasına yol açar. Yıllık temizlik şarttır. Son olarak cihazı gece gündüz açık bırakmak büyük bir hatadır. Bir akıllı priz edinerek cihazı sadece banyo öncesi çalışmaya programlamak, Malatyalıların aile ekonomisine çok büyük katkılar sunacaktır.