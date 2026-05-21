Malatya’da uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Eski Doğu Garajı Alışveriş Merkezi’ndeki tahliye süreci tamamlandı. Belediyenin tahliye talebiyle karşı karşıya kalan ve bölgeden ayrılmak zorunda kalan esnafların ardından boşalan alan, vakit kaybedilmeden belediyenin idari birimlerine tahsis edildi.

Alınan kararla birlikte, boşaltılan merkeze Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı taşınarak tamamen bu birimin hizmet alanı haline getirildi.

İHTİYAÇTI AÇIKLAMASI ESNAFI MEMNUN ETMEDİ

Yetkililer, Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı’nın geniş bir hizmet alanına ihtiyaç duyduğunu ve bu yer değişikliğinin birim sınırları içerisinde gerekli bir adım olduğunu ifade etti. Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan daire başkanlığı için süreç ihtiyaç olarak tanımlansa da, geçim derdindeki esnafın tahliye sonrası yaşadığı belirsizlik eleştiri konusu oldu.

Vatandaşlar ve yerel esnaf, idari birimlerin alan ihtiyacının, yıllardır bölgede ticaret yapan yerel esnafın mağduriyetinden daha öncelikli görülmesini eleştiriyor.

ESNAFA ALTERNATİF SUNULDU MU?

Eski Doğu Garajı alanında faaliyet gösteren esnafının mağduriyetini giderecek, ticaretlerini sürdürebilecekleri kalıcı bir çözüm üretilmeden bu yer değişikliğinin yapılması tepki çekiyor.

Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı yeni yerleşkesinde resmen mesaiye başlarken, ekmek teknesinden olan Eski Doğu Garajı esnafının gözü kulağı ise belediyeden kendileri için yapılacak yeni bir hamleye çevrilmiş durumda. Battalgazi Belediyesi Millet Bahçesi’nde bulunan konteyner dükkanlarda hizmet vermeye başlayan esnaflar, konteynerlerin kaldırılması halinde akıbetlerinin ne olacağını merakla bekliyorlar.