Anadolu’nun kadim kenti Malatya, asırlık tariflerini ve binlerce yıllık gastronomi mirasını dünya sahnesine taşımak için büyük bir hamle başlattı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nın resmi açılış programında, Malatya’nın mutfak kültürünün sadece birkaç yüzyıla değil, Aslantepe'de bulunan 3 bin yıllık antik bir fırına kadar uzandığı vurgulandı. Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya ekonomisini canlandıracak 2026-2027 turizm vizyonunu ilan etti.

ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NDE EZBER BOZAN KEŞİF: 3 BİN YILLIK ET FIRINI!

Türk Mutfağı Haftası resmi programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bu yılki etkinliklere damga vuran ve kentin gastronomi tarihini baştan yazan arkeolojik bulguyu paylaştı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Aslantepe Höyüğü’nde yaklaşık 3 bin yıllık, et yemeklerinin pişirildiği bir fırın ortaya çıkarıldığını belirten Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli arkeolojik bulgu, Malatya'nın gastronomi geçmişinin yalnızca birkaç yüzyıla değil, binlerce yıllık kadim bir medeniyetin birikimine dayandığını göstermektedir. Aslantepe’den günümüze uzanan bu mutfak mirası, Malatya’nın yalnızca tarih ve kültür şehri değil, aynı zamanda ne kadar güçlü bir gastronomi merkezi olduğunun da en somut göstergesidir."

49 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLE EKONOMİK KALKINMA HAMLESİ

Malatya mutfağının tek bir malzemeden onlarca farklı lezzet çıkarabilen dünyada eşine az rastlanır bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Sami Er; kâğıt kebabından kiraz yaprağı sarmasına, sıkma köfteden ayranlı çorbaya kadar kentin 49 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu hatırlattı. Tescil süreci devam eden 6 ürünle birlikte bu sayının daha da artacağını belirten Er, yerel lezzetlerin korunmasının şehrin marka değerine ve turizm potansiyeline doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

VALİ SEDDAR YAVUZ "2026-2027 YILLARINDA BÜYÜK BİR TURİZM ATAĞI BAŞLATIYORUZ"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde bu yıl 5.'si düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın resmi temasının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Bir Sofrada Miras" olarak belirlendiğini açıkladı.

Malatya’nın deprem sonrası ihya ve inşa sürecine dikkat çeken Vali Yavuz, esnafa ve kent ekonomisine büyük bir cansuyu olacak dev vizyonu şu sözlerle duyurdu:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve tüm sektör temsilcileriyle yaptığımız çalışmalarda, önümüzdeki 5 yıla ilişkin bir 'Turizm Şehri Malatya' vizyonu ortaya koyduk. Özellikle 2026 ve 2027 yıllarında büyük bir turizm atağı başlatma hedefimiz var. Deprem sonrası inşa ettiğimiz 13 bin 178 iş yerindeki esnaf kardeşlerimizin bu pastadan pay alabilmesi, kent ekonomisinin yeniden canlanabilmesi için turizm faaliyetlerine özel bir önem atfediyoruz."

MALATYA'NIN GASTRONOMİ GEÇMİŞİ 5 BİN 200 YILA DAYANIYOR

Malatya’nın yaklaşık 5 bin 200 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin esintileriyle harmanlanmış muhteşem bir gastronomi kültürü barındırdığını söyleyen Vali Yavuz, "Değerlerimizi tanıtmak, yaşatmak ve bundan ekonomik bir gelir elde etmek hepimizin ortak hedefidir. Malatyalı hemşehrilerimizin kendi kültürlerine sahip çıkma kararlılığını bizler de Valilik ve belediyeler olarak sonuna kadar destekleyeceğiz" dedi.

MALATYA TÜRK MUTFAĞI HAFTASI PROGRAMINDA NELER VAR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen etkinlikler Malatya'da dopdolu bir programla başladı. 21 Mayıs 2026 günü itibarıyla Çamlıca Restaurant'ta düzenlenen basın toplantısıyla start alan organizasyon, Malatya Nikah Sarayı'nda devam ediyor.

Halk oyunları gösterileri ve protokol karşılaması ile başlayan etkinlik zinciri kapsamında vatandaşları şu program bekliyor:

İlçe Tanıtım Standları: Malatya'nın tüm ilçelerine ait yerel kültür ögeleri sergileniyor.

Coğrafi İşaretli Ürünler Sergisi: Kentin tescilli lezzetleri yerinde tanıtılıyor.

Malatya Mutfağı Workshop Etkinlikleri: Usta şefler eşliğinde Kaysefe Tatlısı ve yöresel lezzetlerin yapım atölyeleri düzenleniyor.

Etkinlikler hafta boyunca hem Malatya genelinde hem de Türkiye'nin dış temsilcilikleri aracılığıyla tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanmaya devam edecek.