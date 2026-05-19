Tarihi, kültürü ve saklı kalmış efsaneleriyle inanç turizminin Malatya'daki en önemli merkezlerinden biri olan Darende ilçesi, akıllardan çıkmayacak bir nehir hikayesine ev sahipliği yapıyor. İlçeye bağlı Karşıyaka (eski adıyla Medişeyh) köyünde bulunan Medişeyh Türbesi, halk arasında bilinen adıyla "ırmağı durduran türbe" olarak anılıyor. Coşkun akan koca bir nehrin yönünü değiştirdiği iddia edilen o asırlık rivayetin arkasındaki hikâye ise okuyanları derin bir yolculuğa çıkarıyor.

KÖYLÜLER KABRİ TAŞIYACAKTI, O SÖZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yüzyıllardır Malatya'da dilden dile aktarılan anlatılara göre, Medişeyh Türbesi geçmişte Tohma Suyu’nun hemen kenarında bulunuyordu. Bir gün bölgede yaşanan büyük bir taşkın ve suların hızla yükselmesi, türbeyi sular altında bırakma tehlikesi yarattı. Durumu gören köy halkı, türbedeki kabri sel sularından kurtarmak ve başka bir yere taşımak için panikle harekete geçti.

Rivayete göre tam bu sırada ortaya çıkan kır atlı, aksakallı gizemli bir zat köylülere seslenerek şu tarihi sözü söyledi:

“KENDİNİ KURTARAMAYAN ŞEYH, ŞEYH DEĞİLDİR!”

Bu çarpıcı sözün ardından gizemli zat bir anda gözden kayboldu. Mesajı alan ve irkilen köylüler, türbeyi taşımaktan vazgeçerek evlerine döndü. Ertesi sabah bölgeye gelen köy halkı ise gözlerine inanamadı; coşkun akan Tohma Suyu bir gecede yatağını değiştirmiş ve türbenin metrelerce uzağına çekilmişti. Halk arasında bu olay, Seyyid Abdurrahman Gazi’nin bir kerameti olarak kabul edildi.

MEDİŞEYH (SEYYİD ABDURRAHMAN GAZİ) KİMDİR?

Peki, koca bir nehrin yönünü değiştirdiği yönündeki bu büyük efsaneyle anılan Medişeyh aslında kim? Tarihi kaynaklara göre türbede medfun olan zat, İslam tarihi açısından çok önemli bir yere sahip:

Tabiîn-i Kiram Dönemi: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) sahabesini görmüş çok bahtiyar bir nesle aittir.

Kökeni: Medine asıllıdır. Bu kökeninden dolayı bölge halkı tarafından kısaca "Medişeyh" (Medineli Şeyh) olarak anılmıştır.

Anadolu Seferleri: Medine'den gelen İslam ordularıyla birlikte Anadolu seferlerine katıldığı ve bu topraklarda şehit düştüğü bilinmektedir. Peygamber Efendimizin temiz neslini (Seyyid) temsil etmesi nedeniyle kendisine asırlardır ayrı bir hürmet gösterilmektedir.

MEDİŞEYH TÜRBESİ NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

İnanç turizmi doğrultusunda Malatya'ya ve Darende'ye gelenlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan külliye; türbe ve cami olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Ziyaret etmek isteyenler için konum bilgileri ise şu şekilde:

Yol Tarifi: Medişeyh Türbesi ve Külliyesi, D-300 karayolu üzerinde yer almaktadır.

Mesafe: Malatya'nın Darende ilçe merkezine 9 kilometre mesafededir.

Konum: Eski adı Medişeyh, yeni adı Karşıyaka olan köy sınırları içerisindedir. Yol üzeri konumu sayesinde ulaşımı son derece kolaydır.

Coğrafyanın inançla, tarihin ise asırlık rivayetlerle buluştuğu Malatya'da, bu tarz anlatılar şehrimizin manevi derinliğini ve kültürel zenginliğini gösteriyor. Peki, siz bu asırlık hikâye hakkında ne düşünüyorsunuz? Aranızda Darende’deki Medişeyh Türbesi’ni ziyaret eden ya da büyüklerinden bu nehir hikayesini daha farklı duyanlar var mı?

