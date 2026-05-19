Şehir genelinde güneşli günler yerini şiddetli yağışlara bırakıyor. Uzmanların yayınladığı son beş günlük tahmin haritası, kentin kesintisiz bir sağanak döngüsüne gireceğini kanıtlıyor. Şemsiyeleri raflardan indirme vakti çoktan geldi.

KESİNTİSİZ SAĞANAK ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

20 Mayıs Çarşamba sabahı itibarıyla şehir genelinde gök gürültülü sağanak sistemi devreye giriyor. Termometreler gün içinde en yüksek 20°C, gece ise 10°C seviyesini görecek. Havadaki nem oranının %93 seviyelerine dayanması, yağışın etkisini ve hissedilen serinliği katlayacak. Şehir içi ulaşımda aksamalar yaşanması muhtemel.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DİBE VURUYOR

Yağış dalgası perşembe günü şehrin üzerine tam anlamıyla çöküyor. Gündüz sıcaklığı aniden 18°C'ye kadar gerileyecek. Gece saatlerinde ise 9°C'lik sert bir soğuma hissedilecek. Nem oranının %94'ü bulacağı bu günde, gök gürültülü sağanak geçişleri aralıksız devam edecek.

CUMA GÜNÜ TABLO DEĞİŞMİYOR

Cuma günü termometreler gün içinde 23°C'ye kadar ufak bir tırmanış gösterse de gri bulutlar kenti terk etmiyor. Şimşek ve gök gürültüsü eşliğindeki yağışlar mesaisine devam edecek. Gece sıcaklığının yine 9°C bandında takılı kalması, gündüz ile gece arasındaki ısı farkını açarak hastalık riskini artırıyor.

HAFTA SONU SERT RÜZGAR VE YAĞMUR ALARMI

Hafta sonu planı yapanlar için meteorolojik veriler pek iç açıcı değil. Cumartesi günü sağanak yağmura bir de sert rüzgar ekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 17 kilometreye kadar çıkarak fırtına etkisi yaratacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 22°C olarak ölçülecek.

Pazar günü ise beş günlük yağış sistemi kapanışı yapıyor. Sıcaklıklar gün içinde yeniden 19°C seviyesine iniyor. Nem oranının yüzde %91'i bulacağı pazar gününde sağanak geçişleri aralıklarla sürecek. Özellikle tarım arazilerinde ve açık alanlarda bulunacakların bu zorlu hava şartlarına karşı tedbiri elden bırakmaması şart.