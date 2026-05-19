İYİ Parti Malatya İl Teşkilatı, Genel Merkez’in tasarrufuyla gerçekleştirilen atama ve ardından düzenlenen devir teslim töreniyle hareketlendi. İl Başkanı Emircan Eren’in yerine, partinin Malatya’daki eski İl Başkanı Serdar Yıldız yeniden bu göreve getirildi.

19 Mayıs Salı günü saat 14.00’te, ilçe teşkilatlarının bulunduğu konteyner toplantı salonunda gerçekleştirilen törene partililer katılım sağladı. Siyasi nezaketin ön planda olduğu devir teslim töreninde, eski ve yeni başkanların mesajları dikkat çekti.

EMİRCAN EREN’DEN VEDA KONUŞMASI "SERDAR AĞABEY BİZE HER ZAMAN ÖN AÇTI"

Görevi devreden Emircan Eren, partinin menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek helallik istedi. Eren, Serdar Yıldız’ın teşkilatı ileriye taşıyacağına olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

"Genel Merkezimizin kararıyla beraber, bir önceki kıymetli başkanım Serdar Yıldız’a görevi devretmek amacıyla bugün burada toplandık. Bu siyasi arenada kıymetli ağabeyimiz Serdar ağabey bize her zaman abilik yapmış, önümüzü açmış, seçimlerde ve geçmişte her zaman büyüklüğünü göstermiştir. Bizler de kendisine bundan sonraki süreçte, geçmişteki tüm tecrübemiz ve bilgimizle her zaman yanında olduğumuzu dile getirmek isterim. Tüm teşkilatımıza tekrar tekrar teşekkür ederim. Bilerek veya bilmeyerek kalbinizi kırdıysam affola. Ana amacım, gayem partimizin gerçekten güzel, müreffeh bir seviyeye ulaşmasıydı. Ama eminim ki Serdar Yıldız başkanım ve teşkilatı partimizi daha da iyi seviyelere taşıyacaktır."

SERDAR YILDIZ’DAN İLK AÇIKLAMA "EVİMİZDE OTURUP İŞİMİZE BAKAMAZDIK"

Çiçek takdiminin ardından söz alan İYİ Parti Malatya’nın yeni İl Başkanı Serdar Yıldız, ülke gündemine ve Malatya’nın deprem sonrası durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Siyasette sorumluluk almanın önemine değinen Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu bir bayrak yarışı. Türkiye'de siyaset yapmak çok zor bir görev. Siyasete giren herkes elini değil, bedenini taşın altına koymak zorunda. Bizler de İYİ Parti ailesi olarak; tüm üyelerimizden, ilçe başkanlarımızdan, il ve ilçe yöneticilerimizden başlayarak her birimiz bu memleket için, vatan için bedenini taşın altına koyan koca yürekli cesurlar hareketinin birer neferiyiz. Emircan başkanıma görevde olduğu sürece bu memleket için verdiği mücadeleler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da yine birlik beraberlik içinde bu memleket için hizmet edeceğiz. Çünkü bizim gelecek başka bir vatanımız yok. Bu kale, Türk'ün son kalesi."

"MALATYA'DA CİDDİ BİR MUHALEFET EKSİKLİĞİ VAR"

Türkiye gündemindeki bazı gelişmelere değinen Yıldız, sahaya inme kararı aldıklarını belirterek, Malatya özelindeki yeni hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

"Ülkemizde bunca usulsüz, bunca akıl almaz işler yapılırken; dünkü bebek katili olan vatandaşlar bugün halk kahramanıymış gibi anlattırılırken, bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin kanı yerde kalmışken, annelerin yürekleri yanarken bizler evimizde oturup kendi işimize bakamazdık. Biz de bu vatan için tekrardan görev aldık. Malatya özelinde ise zaten şehrimizin deprem sonrası durumu ortada. Malatya'da şu an en büyük sorun, oluşacak olan bir muhalefet eksikliğidir. İnşallah burada İYİ Parti'nin kurulduğu günden beri görev almış tüm il-ilçe başkanları ve yöneticileriyle birlikte çok büyük bir teşkilat oluşturacağız. Kapı kapı, köy köy, Malatya'nın en uç köşesine kadar ulaşıp teşkilatlanarak sahada olacağız. Aktif bir teşkilat çalışması başlatacağız. Cenabı Allah bizleri utandırmasın."

Karşılıklı başarı dilekleri, çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından devir teslim programı sona erdi.