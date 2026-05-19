Sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte, dijital çağın en büyük toplumsal sorunlarından biri haline gelen "linç kültürü" tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi el ele vererek, toplumun kanayan yarası haline gelen bu konuya bilimsel ve toplumsal bir projeksiyon tutmaya hazırlanıyor.

"LİNÇ KÜLTÜRÜ VE PSİKOLOJİSİ" ÇALIŞTAYI NE ZAMAN, NEREDE?

Dijital dünyada kartların yeniden dağıtıldığı bu dönemde, sanal zorbalığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Linç Kültürü ve Psikolojisi” Çalıştayı, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00’da Gedik Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak.

Gün boyunca sürecek olan paneller ve değerlendirme oturumları, dijital dünyanın arka planındaki psikolojik mekanizmaları deşifre edecek.

DİJİTAL ZORBALIK VE SOSYAL MEDYA ETİĞİ MASADA

Alanında uzman akademisyenler, iletişim uzmanları, psikologlar, hukukçular ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği çalıştayda şu kritik başlıklar değerlendirilecek:

Sosyal Medyada Nefret Dili: Klavyelerin hedefindeki bireysel travmalar.

Algı Yönetimi ve Bilgi Kirliliği: Sanal ortamda hızla yayılan dezenformasyonun toplumsal huzura etkileri.

Dijital Etik ve Sorumluluk: Sosyal medya kullanıcılarının hukuki ve ahlaki sınırları.

Toplumsal Kutuplaşma: Sanal mahkemelerin gerçek hayattaki yıkıcı sonuçları.

ÖZELLİKLE GENÇLER HEDEFTE PSİKOLOJİK ŞİDDETE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Çalıştayın en önemli odak noktalarından biri ise şüphesiz gençler olacak. Oturumlarda, genç kuşakların dijital mecralarda karşı karşıya kaldığı yoğun psikolojik baskılar ve bu baskılarla baş etme yöntemleri bilimsel sunumlarla anlatılacak.

Katılımcılar, linç kültürünün sadece bireysel bir siber saldırı olmadığını, aynı zamanda toplumsal barışı ve sosyal birlikteliği dinamitleyen küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekecek. sağlıklı sosyal medya kullanımı ve dijital okuryazarlık bilincinin artırılması için çözüm önerileri sunulacak masa çalışmaları gerçekleştirilecek.

Vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik temsilcilerinin yoğun katılım göstermesi beklenen bu kritik zirvenin, dijital çağda daha sağlıklı bir iletişim kültürü inşa edilmesi adına çok önemli çıktılar sunması hedefleniyor.