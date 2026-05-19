Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi’nde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Play-Off etabına kalma başarısı gösteren Battalgazi Belediyespor Futsal Takımı, şampiyonluk yolundaki ilk virajı muhteşem bir zaferle döndü. Yarı final yolundaki ilk müsabakasından galibiyetle ayrılan Malatya temsilcisi, sergilediği hücum performansıyla izleyenleri büyüledi.

KOCAELİ'DE TARİHİ GOL DÜELLOSU: 9-7!

Kocaeli’de oynanan çeyrek final ilk karşılaşmasında Kocaeli Üniversitesi ile karşı karşıya gelen sarı-yeşilli ekip, adeta bir gol şovuna imza attı. Yüksek tempoda geçen, taktiklerin ve hücum gücünün zirve yaptığı mücadelede rakip fileleri tam 9 kez havalandıran Battalgazi Belediyespor, kalesinde gördüğü 7 gole rağmen sahadan 9-7 galip ayrılmayı bildi. Toplamda 16 golün atıldığı bu tarihi randevu, Futsal Ligi'nin unutulmaz maçları arasına girdi.

BÜYÜK RÖVANŞ MALATYA'DA GÖZLER O TARİHTE

İki maç eleme usulüne göre oynanan kritik eşleşmenin rövanş mücadelesi Malatya'da gerçekleştirilecek. Saha ve seyirci avantajını arkasına alacak olan temsilcimiz, bu karşılaşmada da avantajlı skoru koruyarak adını yarı finale yazdırmayı ve şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Maç Tarihi: 22 Mayıs Cuma

Müsabaka Saati: 13.30

Karşılaşma Yeri: Malatya İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

Malatya İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu Tur Bileti İçin: Temsilcimize her türlü galibiyet, beraberlik veya tek farklı mağlubiyet yarı final kapısını açacak.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN GENÇLİĞE VE SPORA TAM DESTEK

Futsal branşında elde edilen bu çarpıcı sonuç, tesadüfi bir başarının değil planlı bir yatırımın ürünü. Battalgazi Belediyesi’nin gençlik ve spor alanında yürüttüğü vizyon projeleri kapsamında faaliyetlerini sürdüren kulüp, birçok farklı branşta olduğu gibi futsalda da zirveye oynuyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın özellikle gençlerin sporla daha fazla buluşmasına, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına ve profesyonel sportif faaliyetlere katılımının artırılmasına yönelik sergilediği kararlı yaklaşım meyvelerini veriyor. Sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen ve Play-Off etabında da bu başarısını sürdüren takım, Malatya halkını 22 Mayıs'taki dev randevuda tribünleri doldurmaya davet etti.