Asrın felaketinin ardından Malatya genelinde ibadethanelerin yeniden ayağa kaldırılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Depremde büyük yara alan bölgelerin başında gelen Uçbağlar Mahallesi’nde ise uzun süredir çözülemeyen bir düğüm nihayet çözüldü. Uçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, Uçbağlar Camii ve depremde ağır hasar alan diğer camilerin akıbeti hakkında BUSABAH Medya’ya açıklamalarda bulundu.

“YER PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK”

Muhtar Abdulvahap Ortaç, bölgedeki vatandaşların uzun süredir merakla beklediği o müjdeyi paylaştı. Muhtar Ortaç, depremde yıkılan en kritik ibadethanelerden biri olan Üçbağlar Camii ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Üçbağlar Camii'nde daha yeni yer problemini çözdük. Hayır sahibi de var. O da yapılacak inşallah."

MAHALLEDE SON DURUM NE?

Depremin mahalledeki ibadethanelere verdiği zararın boyutunu gözler önüne seren Muhtar Abdulvahap Ortaç,

"Mahallemizde Uçbağlar Camisi, Badıllı Camisi ve Hüseyin Kölük Camisi depremde zayiat alan camilerimizdi, yıkıldılar. Deprem sonrası ağır hasarlı olduklarından dolayı yıkımları gerçekleştirildi. Bu camilerimizin üçünden biri olan Badıllı Cami'nin temelini attık. Çalışmalar hızla devam ediyor"

dedi.

HÜSEYİN KÖLÜK CAMİİ’NDE GERİ SAYIM

Mahallede yapımı tamamlanma aşamasına gelen bir diğer önemli ibadethane ise Hüseyin Kölük Camii oldu. Modern mimarisiyle dikkat çeken caminin açılış tarihi hakkında da bilgi veren Ortaç, hayırseverlere teşekkür ederek,

"Hüseyin Kölük Cami'de yine çelik konstrüksiyonla yerinde yapıldı. Çok harika bir cami oldu. Yani gönüllü hayırseverler kendileri yaptılar. Allah onlardan da razı olsun. Bayrama yetiştirmeyi düşünüyorduk ama biraz ince işçiliği zaman aldığı için bayram sonu inşallah açacağız. Yani bir ay sonra açılacak"

açıklamalarına yer verdi.