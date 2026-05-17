Malatya’nın köklü kültürünü ve asırlık ezgilerini her adımda yaşatan, katıldığı her platformda adından söz ettiren Malatya Halk Oyunları Ekibi, yeni başarılar için sahaya iniyor. Uzun yıllardır il ve bölge şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan, geçtiğimiz yıl ise Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan ekip, bu yıl hedefini daha da büyüterek Türkiye Şampiyonluğu kupasını Malatya’ya getirmeyi amaçlıyor.

KÜLTÜR ELÇİLERİ HER PLATFORMDA SAHNE ALIYOR

Halk Oyunları Eğitmeni Gökhan Menekşe koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekip; sadece yarışmalarda değil, düğünlerden festivallere, belirli haftalardan özel gün gösterilerine kadar geniş bir yelpazede şehrin kültürel mirasını geleceğe taşıyor. Gösterilerin niteliğine göre 8, 10 veya 12 kişilik dinamik kadrolarla sahne alan ekip, izleyicilere adeta görsel bir şölen sunuyor.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ağırlıklı olarak Malatya yöresi oyunlarını sergilediklerini belirten Eğitmen Gökhan Menekşe, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Malatya’yı temsil etmekten gurur duyduklarını ifade etti. Menekşe, ekibin motivasyonunu ve gelecek hedeflerini şu sözlerle aktardı:

"Biz sadece dans etmiyoruz; burada kültürümüzü yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ekibimizle il dışında da yoğun şekilde gösterilere gidiyoruz. Uzun yıllardır il ve bölge şampiyonuyuz. Geçen sene büyük ekibimiz Türkiye ikincisi olarak bizleri gururlandırdı. İnşallah bu yıl da şampiyon olup, yine Türkiye’de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

GÖZLER BU YILKİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA

Malatya'nın adını halk oyunları literatürüne altın harflerle yazdıran ekip, bu yılki şampiyona için hazırlıklarını son sürat sürdürüyor. Hem Malatyalıların hem de kültür sanat camiasının gözü, bu iddialı ekibin sergileyeceği yeni performansa ve Malatya'ya getirmeyi hedefledikleri şampiyonluk kupasına çevrilmiş durumda.