Malatya’da dün etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen dolu yağışı, tarım arazilerinde, özellikle de kentin en önemli geçim kaynağı olan kayısı bahçelerinde ciddi hasara neden oldu. Yaşanan bu olumsuz gelişmenin hemen ardından Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki üretim alanlarında incelemelerde bulunmak üzere hızla sahaya çıktı.

KRİTİK BÖLGELERDE GENİŞ KATILIMLI SAHA İNCELEMESİ

Dolu yağışının vurduğu kayısı bahçelerinde gerçekleştirilen yerinde incelemelere katılım yoğundu. İl Müdürü Osman Akar’ın gerçekleştirdiği saha çalışmalarına;

Battalgazi İlçe Müdürü Rıdvan Topsakal,

Yeşilyurt İlçe Müdür Vekili Ersin Yıldırım,

Teknik personeller ve mahalle muhtarları da eşlik etti.

Heyet, dolu yağışının kayısı ağaçları ve meyveler üzerindeki olumsuz etkilerini tek tek inceleyerek üreticilerle bir araya geldi.

KAYISI BAHÇELERİNDE HASARIN BOYUTU YERİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Dolu yağışından en çok etkilenen üretim alanlarında yapılan incelemelerde, kayısı bahçelerinde oluşan zarar yerinde gözlemlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, kayısı üreticilerinin yaşadığı mağduriyetin bir an önce netleştirilmesi ve gerekli adımların atılması amacıyla hasar tespit çalışmalarının vakit kaybedilmeden, hızlı bir şekilde başlatıldığını müjdeledi.

İl Müdürü Osman Akar,

"Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetin belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlattık"

dedi.

"SÜREÇ TİTİZLİKLE VE İVEDİLİKLE YÜRÜTÜLECEK"

Saha ziyareti sırasında kritik açıklamalarda bulunan İl Müdürü Akar, doludan etkilenen tüm bölgelerde gerekli inceleme ve raporlama süreçlerinin büyük bir titizlikle ve ivedilikle sürdürüleceğini vurguladı.

Özellikle kayısı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Yeşilyurt ve Battalgazi gibi stratejik bölgelerde yürütülen bu çalışmaların, üreticilerin zarar durumunun net olarak ortaya konulması ve yol haritasının belirlenmesi açısından büyük bir önem taşıdığı ifade edildi.