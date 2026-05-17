Kayısı başta olmak üzere stratejik tarım ürünleriyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Malatya’nın arazi yapısı ve sulama kapasitesine yönelik güncel veriler açıklandı. Toplam 1 milyon 231 bin 300 hektarlık genel yüzölçümüne sahip olan kentte, tarım alanlarının durumu ve sulama altyapısının yetersizliği verilerle gözler önüne serildi. Sahip olduğu geniş topraklara rağmen kentte tarımsal sulamanın istenen seviyeye ulaşamaması dikkat çekti.

MALATYA ARAZİSİNİN BÜYÜK BİR KISMINI ÇAYIR, MERA, ORMANLIK VE FUNDALIK ALANLAR OLUŞTURUYOR

Açıklanan detaylı arazi dağılım tablosuna göre, Malatya arazisinin büyük bir kısmını 533 bin 779 hektarla çayır, mera, ormanlık ve fundalık alanlar oluşturuyor. Kentte tarım alanı olarak kullanılan kısım 382 bin 446 hektar olarak kayıtlara geçerken yerleşim yerleri, taşlık-kayalık alanlar ve su satıhları ise 315 bin 75 hektarı buluyor.

SULANABİLİR ALAN VERİLERİ

Asıl çarpıcı tablo ise kentin can damarı olan sulama verilerinde ortaya çıkıyor. Malatya’da teorik olarak "sulanabilir" alan miktarı 391 bin 541 hektar olarak belirlenmiş olsa da, mevcut yatırımlarla "ekonomik olarak sulanabilir" alan 168 bin 738 hektarla sınırlı kalıyor. Bu alanın da ancak 152 bin 538 hektarı fiilen sulanabiliyor. Fiili sulamanın 98 bin 569 hektarlık büyük kısmı Devlet Su İşleri (DSİ) 53.969 hektarlık kısmı ise Halk ve Köy Hizmetleri eliyle sulanıyor. Bu çalışmalar neticesinde toplam sulama oranı genel potansiyelin sadece yüzde 39'unu oluşturuyor.

Malatya tarımında verimliliği artırmanın ve iklim krizine karşı direnç sağlamanın yolu, sulama yatırımlarının hız kesmeden devam etmesinden geçiyor. Mevcut veriler, ekonomik olarak sulanabilir arazilerin bile tamamına su ulaştırılamadığını, kentin tarımsal potansiyelinin yüzde 61'inin henüz tam kapasiteyle değerlendirilemediğini gösteriyor.