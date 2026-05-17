Malatya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk birleşiminde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin yeniden imarı ve cadde genişletme çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sonrasındaki süreçte karşılaşılan dirençlere dikkat çeken Er, Kışla Caddesi için kentsel dönüşüm formülünü işaret etti.



"DEPREMİN BAŞINDAN BERİ ÇOK DİRENÇLE KARŞILAŞIYORUZ"



Şehrin merkezindeki caddeleri eskisinden daha geniş hale getirmeyi hedeflediklerini ancak sahada engellerle karşılaştıklarını belirten Başkan Sami Er,

"Deprem öncesi kıyasla daha geniş caddeler oluşturuyoruz. İnönü Caddesi'ni 30 metreye çıkarıyoruz ama orada 18 tane bina var. Maalesef depremin başından beri çok dirençle karşılaşıyoruz. Bu dirençler yüzünden çalışmalar gecikiyor"

şeklinde konuştu.



KIŞLA CADDESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMLE YENİLENECEK

Çalışmaların bir kısmının tamamlandığı Kışla Caddesi’ndeki son durumu ve atılacak yeni adımı da kamuoyuyla paylaşan Başkan Er,

"Kışla Caddesi bir tarafı bitti, diğer tarafı dirençten dolayı gecikti. Rezerv alana koyamadık ama inşallah önümüzdeki dönem içerisinde o tarafı da kentsel dönüşümle çözeceğiz"

diye konuştu.