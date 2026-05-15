BUSABAH TV’de yayınlanan ve moderatörlüğünü Malatya Sonmanşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un yaptığı Bakış Açısı programı, bu hafta Malatya ve Türkiye siyasetini sarsacak açıklamalara sahne oldu. Programa konuk olan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın ticari ilişkileri, servet artışı ve parti içi iddialara dair sert eleştirilerde bulundu.

“150 MİLYONLUK DİDİM VURGUNUNU 4 YIL ÖNCE YAZDIK”

Mehmet Aydın, süreci geçmişten bugüne takip ettiklerini belirterek,

“Biz bu haberleri 31 Mayıs 2022 tarihinde, yani yaklaşık 4 yıl önce yaptık. O dönemde Veli Ağbaba bu kadar gündemde değilken, Busabah Gazetesi olarak Didim’deki 150 milyonluk vurgunu ortaya çıkardık. O zamanlar Veli Ağbaba için ‘çok düzgün, dürüst ve cesur yürek’ deniliyordu; ancak biz hiçbir sorun yokken bu meseleyi dile getirdik. Veli Ağbaba her fırsatta AK Partilileri ‘Kırk Haramiler’ olmakla ve ülkeye el koymakla suçluyor. Ancak durum çok tuhaf; kendisinin ve kardeşinin ticari ilişkilerinde AK Partililerle çok sıkı bir bağı var. Kardeşi Hür Ağbaba’nın fabrikasında ve diğer işlerinde aktif siyaset yapan AK Partili ortakları bulunuyor”

ifadelerini kullandı.

“18 MİLYONLUK ARAZİ NASIL 1,5 MİLYAR LİRA OLDU?”

Didim'deki arazi satışı üzerinden eleştirilerini sürdüren Aydın,

“SGK’dan 18 milyon liraya alınan bir arazi söz konusu. İhaleye girecek olanlara Didim Belediye Başkanı, ‘Burayı peyzaj ve yeşil alan yapacağım’ diyerek değerini düşük gösteriyor. Fakat arazi bu ekip tarafından alındıktan sonra hemen yanındaki araziyle ilgili devasa projeler açıklanıyor. 2022'deki 18 milyonluk yerin bugünkü değeri yaklaşık 1,5 milyar lira. Burada CHP’li bir belediye başkanı ile o dönem Genel Başkan Yardımcısı olan bir ismin bilgisi dışında bu denli bir kazanç sağlanması mümkün mü?”

şeklinde konuştu.

“İDDİALAR CHP’NİN KENDİ İÇİNDEN GELİYOR”

İddiaların kaynağına dikkat çeken Mehmet Aydın,

“Bu iddiaları sadece biz ya da rakip partiler dile getirmiyor; bizzat Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki isimler söylüyor. Özkan Yalım; Veli Ağbaba’nın mecliste övüp ‘aslan gibi adam’ dediği Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ağbaba hakkında ağır iddialarda bulundu. Gökhan Böcek; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in, 1 milyon euroyu Veli Ağbaba’nın yönlendirmesiyle genel merkeze götürdüğüne dair videolar ve HTS kayıtları yayınlandı. Turgut Koç; Kendisi bir mobilyacıydı, nasıl birdenbire milyon dolarlık ihaleler alan bir zengine dönüştü? Eğer Turgut Koç bir gün konuşur ve itirafçı olursa Türkiye yerinden oynar”

dedi.

“ATATÜRK’ÜN ADINI TİCARİ İŞLERE ALET ETMEYİN”

Malatya yerelindeki siyasi yapıya değinen Aydın,

“Veli Ağbaba, 20 yıldır Malatya CHP’sine adeta el koymuş durumda. 10 yıl il başkanlığı yapan Enver Kiraz döneminde neden böyle şaibeler yoktu? Şimdi ise Ağbaba’nın otelinde 'Cumhuriyet Sofrası' adı altında paralar toplanıyor. Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in adını bu ticari işlere alet etmeyin. Halk bugün ekonomik krizle boğuşurken, emekli geçinemezken bu isimlerin serveti 5 yılda, 10 yılda nasıl 100 kat büyüdü? Şoförleri bile trilyoner oldu. AK Parti’yi 'kayırmacılık' ve 'yolsuzluk' ile eleştirip, yerelde gücü eline alınca aynısını, hatta daha fazlasını yapmak dürüstlük değildir”

açıklamasında bulundu.

“KILIÇDAROĞLU’NA EN BÜYÜK HANÇERİ O VURDU”

CHP genel merkezindeki değişime vurgu yapan Aydın,

“Kemal Kılıçdaroğlu bile en büyük hançeri Veli Ağbaba’dan yediğini söylüyor. Onu genel başkan yardımcısı yapan, milletvekili yapan adamı neden yarı yolda bıraktılar? Çünkü kendi emelleri ve kurdukları bu ticari çarkın devam etmesi gerekiyordu. Bugün Malatya’da düzenlenen destek mitingine sadece 30 kişi gidiyorsa, bu halkın artık size güvenmediğinin en büyük kanıtıdır. Savcılar bu hızlı servet artışını ve belediyeler üzerinden dönen ihale trafiğini mutlaka incelemelidir”

ifadelerini kaydetti.

“İTALYA’DAN 500 MİLYARLIK ELBİSELER HANGİ HALKÇILIĞA SIĞAR?”

Yaşam tarzı ve ekonomik eşitsizlikleri eleştiren Aydın,

“Sizin hedefiniz bu toplumun menfaatleri değil; biz bunu görüyoruz ve biliyoruz. 2022 yılında biz bu haberleri yaparken CHP bugünkü kadar çok belediyeye sahip değildi. Ancak belediye sayısı artınca bazılarının üzerine adeta güneş doğdu. Bu kadar serveti siz ve çevreniz nereden yaptınız? Sadece fayans veya kalebodur satarak bu devasa paralar kazanılmaz. Bir yanda halk ekmek bulamazken, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını eleştirirken, diğer yanda İtalya’dan 450-500 milyar liralık elbiseler getirtip giymek hangi halkçılığa sığar? Siz mi bu topluma çare olacaksınız? İktidar kötü diyorsunuz ama siz nesiniz? Henüz ihale konularına derinlemesine girilmedi; bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkacak” Türk Ocakları Malatya’dan duyurdu: Yeni Anayasa ve terör çıkışı! İçeriği Görüntüle

sözlerini kullandı.

“SİYASETÇİNİN ÖZEL HAYATI SORUMLULUK DEMEKTİR”

Siyasetçilerin topluma örnek olması gerektiğini hatırlatan Aydın,

“Bir birey olarak özel hayatınızda ne yaptığınız, kiminle gezip ne içtiğiniz kimseyi ilgilendirmez, bunlar suç da değildir. Ancak bir partinin yöneticisiyseniz ve iktidar iddianız varsa, yaşantınıza dikkat etmek zorundasınız. Artık sizin hayatınız özel olmaktan çıkmıştır; topluma ve gençlere örnek olma sorumluluğunuz vardır. Otellerde grup toplantıları adı altında yaşananlar, Özkan Yalım’ın ifadelerinde açıkça yer alıyor. Bu iddiaları biz uydurmuyoruz; bizzat sizin 'aslan gibi, dürüst adam' dediğiniz, itirafçı olmak isteyen kendi arkadaşlarınız söylüyor”

diye konuştu.

“BAVULLARDAKİ MİLYON DOLARLARIN KAYNAĞI NEDİR?”

Kayıt dışı para iddialarını gündeme getiren Aydın,

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oğlu olduğu söylenen gencin, döviz bürosundan 1 milyon euro alıp bavulla getirdiği iddia ediliyor. Bir belediye başkanının maaşı bellidir; bu kadar büyük paralar nereden geliyor? Bu değirmenin suyu nereden akıyor? Millet size bu paraları birilerine taşıyın diye değil, şehri düzgün yönetin diye yetki verdi. Eğer bu paralar belediyeden çıkmıyorsa, o bavulların içindeki milyon dolarların kaynağı nedir?”

sorusunu yöneltti.

“RAHMETLİ MEVLÜT ASANOĞLU’NU HATIRLAYALIM”

Siyasetin dürüstçe yapılması gerektiğini belirten Aydın,

“Rahmetli Mevlüt Asanoğlu’nu hatırlayalım; muhalefet partisinde olmasına rağmen Malatya’ya ne kadar faydalıydı, herkes onu severdi. O, partiyi veya şehri kendi çıkarları için dizayn etmeye çalışmazdı. Oysa Veli Ağbaba, kendisine biat etmeyen kim varsa partiden uzaklaştırdı. Enver Kiraz’ın milletvekilliği sürecinde kendi ekibinin nasıl engel olmaya çalıştığını herkes biliyor. Açık kürsülerde AK Parti’ye en sert eleştirileri yapan Veli Ağbaba, iş menfaatine gelince AK Partililerle bir araya gelmekten çekinmiyor. Selahattin Gürkan döneminde, AK Parti milletvekillerinin bile belediyede Ağbaba kadar ağırlığı yoktu; istediği kişileri işe aldırdığını biliyoruz. Fabrika ortağının AK Partili olması tesadüf mü? Bir yanda vatanseverlikten dem vurup, diğer yanda terör sempatizanlarını etkinliklere davet etmek hangi samimiyete sığar?”

dedi.

“PARTİZANLIĞI BIRAKIP SORGULAMA VAKTİ”

Topluma ve yargıya çağrıda bulunan Aydın,

“Toplum artık ‘bu adam bendendir’ diyerek kayırmayı bırakmalı. AK Parti’de de, CHP’de de kim yanlış yapıyorsa hesap sorulmalıdır. Bu iddialar yoldan geçen birinden değil, bizzat CHP’nin içindeki isimlerden, eski yol arkadaşlarından geliyor. Kimse bu iddiaları inkar da etmiyor. Halk et alamayacak duruma gelmişken, ‘umudumuz’ dediğimiz kişilerin yatlarda gününü gün etmesi ve ahlaki olarak tartışılır bir yaşam sürmesi kabul edilemez. Partizanlığı bir kenara bırakıp bu çarkın nasıl döndüğünü sorgulama vaktidir”

ifadeleriyle sözlerini noktaladı.