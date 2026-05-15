Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in, kentin vizyon projelerinden biri olan Kernek Parkı genişletme çalışmasıyla ilgili yaptığı son açıklamalar, projenin geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

7 dönümlük alanı 35 dönüme çıkaracak olan ve şehre yeni bir soluk getirmesi beklenen projede, bütçe arayışı en büyük engel olarak öne çıkıyor.

"BÜTÇE BULURSAK YAPACAĞIZ"

Başkan Sami Er, projenin büyüklüğüne ve hedeflere değinse de, Seyir Tepesi projesinin hayata geçmesinin tamamen finansal kaynağa bağlı olduğunu vurguladı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı ilk toplantısında konuşan Başkan Er, projenin akıbetine dair şu ifadeleri kullandı:

“Kernek Parkı 7 dönümlük bir alandı, biz orayı 35 dönüme çıkarmak için gerekli projelere başladık. Bu yıl içerisinde oraya başlamayı hedefliyoruz. Oradaki temel hedefimiz yukarıdaki çamlık alan ile bağlantı kurarak bir seyir terası oluşturmak. Eğer bütçe bulursak onu da yapacağız”.

SEYİR TEPESİ PROJESİ RİSK ALTINDA MI?

Başkanın özellikle Seyir Tepesi ve çamlık bağlantısı için kullandığı ‘Eğer bütçe bulursak’ şartı, projenin eksik kalma veya bütçe bulunana kadar askıya alınma ihtimalini güçlendirdi. Malatyalıların heyecanla beklediği seyir terası kısmı için şu an net bir kaynak temin edilemediği sinyali verilirken, belediyenin finansman arayışının sürdüğü öğrenildi.

Parkın 5 kat büyütülmesi hedeflense de, ekonomik şartların bu dev dönüşüme ne ölçüde izin vereceği merak konusu. Bu yıl içerisinde ilk adımın atılması istense de, projenin tam kapsamıyla mı yoksa sadece belirli kısımlarıyla mı başlayacağı, bütçe görüşmelerinin sonucuna göre netleşecek.