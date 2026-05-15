Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Kandilli verilerine göre günün ilk saatlerinden itibaren farklı bölgelerde çok sayıda küçük çaplı deprem meydana geldi.

MALATYA’DA KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

Malatya’da sabah saatlerinde iki ayrı deprem kaydedildi. İşte detaylar:

• AKÇADAĞ (Harunuşağı): Saat 08:21 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 8.2 km

• DOĞANŞEHİR (Dedeyazı): Saat 04:12 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 7.0 km

• DARENDE (Sugül): Saat 06:14 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 20.7 km

Malatya’daki sarsıntıların düşük şiddette olduğu ve herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE GENELİNDE KAYDEDİLEN DİĞER DEPREMLER

Günün erken saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz ve Marmara başta olmak üzere birçok bölgede küçük ölçekli depremler kaydedildi. Özellikle Ege Denizi açıklarında ve Balıkesir Sındırgı çevresinde çok sayıda mikro sarsıntı meydana geldi.

Dikkat çeken diğer depremlerden bazıları şöyle:

• ÇANAKKALE (Bademli açıkları): 2.9 – 2.3 – 1.6

• BALIKESİR (Sındırgı çevresi): 1.6 – 1.4 – 1.3

• KAHRAMANMARAŞ (Göksun – Afşin): 1.9 – 1.4

• MUĞLA (Gökova – Dalaman): 1.8 – 1.5

• MANİSA (Akhisar – Salihli): 1.7 – 1.6

• AKDENİZ / Girit Adası açıkları: 2.7

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bölgede görülen bu tür küçük ölçekli depremlerin aktif fay hatları üzerinde normal sismik hareketlilik kapsamında değerlendirildiğini belirterek vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini vurguluyor.