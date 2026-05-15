Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları, işletme çalışmaları ve müteahhit firma ekiplerinin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde;

09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Çöşnük Mahallesi’nde,

09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması kapsamında Orduzu ve Çamurlu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Kolköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Sürgü, Erkenek, Kurucaova, Hudut, Güzelköy, Reşadiye ve Savaklı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

PÜTÜRGE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Pütürge ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Balpınarı, Karşıyaka, Ormaniçi, Pazarcık, Korucak, Şükan, Taştepe, Ulutaş ve Yeşildere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Muhabir: MUTLU SARIGÜL