Battalgazi’nin kalbinde yer alan ve yapımı Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanan tarihi şehir surları, 11 kapısı ve onlarca burcuyla adeta tarihe tanıklık ediyor. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ne de konu olan surlar, Malatya turizminin parlayan yıldızı olmayı bekliyor.

Malatya’nın kadim yerleşim yeri Battalgazi’de bulunan ve bölgenin en önemli savunma yapılarından biri olan Eski Malatya Şehir Surları, ihtişamlı görüntüsüyle görenleri büyülemeye devam ediyor. Roma İmparatoru Titus döneminde temelleri atılan ve yüzyıllar boyunca genişletilen kale, bölgenin tarihsel stratejik önemini günümüze taşıyor.

LEJYON KARARGÂHINDAN BEŞGEN SAVUNMA HATTINA

Surların inşası, M.S. 79-81 yıllarında Roma’nın meşhur XII. Lejyon karargâhının kurulmasıyla başladı. Traianus ve I. Constantinos dönemlerinde genişletilen yapı, son şeklini İmparator Justinianos zamanında (527-565) aldı. Beşgen plan üzerine kurulu olan surlar, Malatya’nın tarih boyunca geçirdiği kuşatmalara ve savaşlara karşı en büyük kalkanı oldu. Toplamda 11 kapısı bulunan kale; Alacakapı, Sıptırızkapı ve Pazarkapı gibi simge noktalarıyla kent hafızasındaki yerini koruyor.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜNDEN: 5100 ADIMLIK DEV ESER

Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde bu surların görkeminden uzun uzun bahsetmektedir. Surların uzunluğunun 5100 adım olduğunu belirten Çelebi, kale üzerinde 47 adet kule ve burcun bulunduğunu ifade eder. Ayrıca, Halife Harun Reşid’in surların onarımı için büyük bütçeler harcadığı bilgisi de tarihi belgelerde yer alıyor. Surların üzerinde sonradan yapılan restorasyonlarda kullanılan kesme taşlar, geçmişin izlerini bugüne taşıyan birer mühür niteliği taşıyor.

NASIL GİDİLİR?

Malatya şehir merkezine sadece 10 kilometre mesafede bulunan bu tarihi yapı, Eskimalatya’nın merkezinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Şehir merkezinden toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilen surlar, bölgeye gelen turistler için önemli bir durak noktası oluşturuyor.

Not: Fotoğraflar Malatya Valiliği sitesinden alınmıştır.