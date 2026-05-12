Anadolu’nun kadim kenti Malatya, sadece bir şehir değil; üzerinde yaşayan her medeniyetin kendi ismini kazıdığı dev bir hafıza sarayıdır. Birçoğumuz dedelerimizden, ninelerimizden duyduğumuz o "eski isimleri" sadece birer hatıra sanıyorduk. Ancak yapılan tarihsel araştırmalar gösteriyor ki; o isimler bu toprakların gerçek kimliği, yani vurulmuş kadim mühürleridir.

DASKUZA ARAPGİR’İN BİNLERCE YILLIK ŞİFRESİ

Büyüklerimizin anlatılarında bile derin bir saygıyla anılan Arapgir, tarihsel kayıtlarda karşımıza Daskuza olarak çıkıyor. M.Ö. 1200’lü yıllara, yani Malatya’nın kuruluş günlerine kadar uzanan bu isim; Asurlulardan Osmanlı’ya kadar bu topraklardan geçen her medeniyetin sessiz tanığı oldu. Arapgir bugün modern bir ilçe olsa da, ruhu hala o antik mühürle çarpmaya devam ediyor.

ŞİFALI ELLERİN MİRASI HEKİMHAN’IN "HAN" HİKÂYESİ

Eskilerin sadece "Han" diye bahsettiği bölge, aslında ismini şifalı ellerden alıyor. 13. yüzyılda devrin ünlü hekimi Ebu-l Hasan El Hekim tarafından inşa edilen Han-ı Hekim, ilçenin kaderini ve adını belirledi. İpek Yolu üzerindeki bu stratejik durak, isminde hala o şifalı mühürleri ve yorgun kervanların huzurunu taşıyor.

BATTALGAZİ MALDİA’DAN GELEN KAHRAMANLIK RUHU

Malatya’nın gerçek kalbi, yani "Eski Malatya" olarak bilinen Battalgazi, tarihin en eski vesikalarında Maldia veya Melit adıyla anılıyor. Aslantepe Höyüğü’nden yükselen bu isimler, Malatya’nın dünya tarihine vurduğu ilk mühürlerdi. 1836 yılına kadar kentin merkezi olan bu kadim ilçe, adını destanlarla birleştirse de köklerinde hala o antik yankıyı barındırıyor.

TABELALARDA YEŞİLYURT, GÖNÜLLERDE ÇIRMIKTI

Belki de ismiyle en çok gönül bağı kurulan ilçe burası. Bugün resmi kayıtlarda Yeşilyurt yazsa da, gerçek Malatyalıların dilinde o isim asla değişmedi: Çırmıktı. Bir dönem "İsmetpaşa" adıyla da anılan ilçe, 1957’de bugünkü ismine kavuştu. Ancak 568 kilometrekarelik bu dağlık cennetin sokaklarında dolaşırken hala o kadim mühür olan "Çırmıktı"nın kokusunu alırsınız.

NEDEN BU İSİMLER ÇOK ÖNEMLİ?

Malatya’nın ilçelerindeki bu isim değişimleri sadece idari birer karar değildir; her biri bu topraklarda yaşamış halkların, kültürlerin ve yaşanmışlıkların izidir. Arapgir, Hekimhan, Battalgazi ve Yeşilyurt’un bu kadim isimleri, şehrin sadece bir yerleşim yeri değil, yaşayan bir tarih kitabı olduğunu kanıtlıyor.

Şehirler sadece binalardan değil, hafızalardan oluşur. Malatya’nın her sokağında büyüklerimizin bize miras bıraktığı o "gizli" isimler, aslında bu toprakların gerçek tapu senetleridir. Biz bu haberde en bilinenleri derledik ancak biliyoruz ki Malatya’nın her mahallesinin, her köyünün anlatılmamış bir hikâyesi var. Sizin de bildiğiniz, büyüklerinizden duyduğunuz unutulmuş isimler varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın; bu kadim hafızayı birlikte yaşatalım.