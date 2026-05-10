Türk edebiyatının "Otuz Beş Yaş" şairi Cahit Sıtkı Tarancı’nın hüzün ve umut dolu yaşam öyküsü, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun muhteşem yorumuyla Malatyalı sanatseverlerle buluştu. "Gün Eksilmesin Penceremden" adlı oyun, izleyicileri şairin iç dünyasında derin bir yolculuğuna çıkardı.

KEMAL SUNAL SALONU’NDA SANAT RÜZGARI

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, turne kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda perde açtı. Engin Yüksel tarafından oyunlaştırılan “Gün Eksilmesin Penceremden”, Diyarbakır’ın dar sokaklarında başlayan ve Viyana’da son bulan bir yaşam serüvenini etkileyici bir atmosferle sahneye taşıdı.

ŞAİRİN YAŞAMI TEK PERDEDE DEVLEŞTİ

Yaklaşık bir saat süren ve tek perde olarak sahnelenen eser; Tarancı’nın sadece mısralarını değil, o mısraların arkasındaki aşkları, dostlukları, yalnızlığı ve ölümle olan barışık kavgasını anlattı. Şamil Kankul ve M. Furkan Dikici’nin başrollerini paylaştığı oyunda, oyuncuların performansı kadar hikayeye eşlik eden müzik şöleni de izleyiciden tam not aldı.

MALATYALI SANATSEVERLERDEN AYAKTA ALKIŞ

Oyunun sonunda salonu dolduran yüzlerce sanatsever, ekibi uzun süre ayakta alkışladı. İzleyiciler, Cahit Sıtkı’nın "Haydi Abbas, vakit tamam" deyişinden, "Memleket isterim" özlemine kadar pek çok tanıdık duyguyu sahnede canlı izlemenin heyecanını yaşadı.

KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Yoğun ilginin yaşandığı gösterim sonrası yapılan yorumlarda, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya için bu tür nitelikli tiyatro oyunlarının moral ve motivasyon kaynağı olduğu belirtildi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun bu başarılı prodüksiyonu, Malatya’nın sanat belleğinde unutulmaz bir yer edindi.