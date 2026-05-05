Paulo Coelho’nun dünyaca ünlü eseri “Simyacı”, tiyatro uyarlamasıyla Malatya’da sahnelendi. Malatya Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen gösterime sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tek perde olarak sahneye taşınan oyunda, Santiago’nun kendi hazinesini bulmak için çıktığı yolculuk üzerinden umut, cesaret ve inanç temaları izleyiciye aktarıldı. Salonu dolduran izleyiciler, sahne performansını uzun süre alkışladı.

Sertaç Sayın’ın uyarladığı, Cenk Dost’un yönettiği oyunda Dicle Şengül ve Doğukan Uludağ sahne aldı. Görsel tasarımı ve müzikleriyle dikkat çeken yapım, izleyicilere hem sanatsal hem de duygusal bir deneyim sundu.

Etkinlik sonunda tiyatroseverler oyuna yoğun ilgi gösterirken, kültür-sanat faaliyetlerinin kentte artarak devam etmesi yönünde beklentiler dile getirildi.