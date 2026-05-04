Malatya’nın en gizemli noktalarından biri olan Kırklar Tepesi, yüzyıllardır çözülemeyen bir sırrı bağrında saklıyor. Bir Bey’in imkânsız aşkı uğruna ettiği o büyük dua, bugün dilden dile yayılan 'taş beşik' efsanesine nasıl dönüştü? İşte gidenlerin dilek dilediği, 40 kardeşin hazin hikayesinin saklı olduğu o tepenin tüm gizemi..

AŞK, İNAT VE BİR BÜYÜK DUA

Malatya’nın kadim toprakları, sadece kerpiç surlarıyla değil, bağrında sakladığı efsanelerle de yaşıyor. Battalgazi halkının nesillerdir anlattığı rivayete göre; bölgenin güçlü beyi, bir kervanla şehre gelen dünyalar güzeli bir Rum kızına gönlünü kaptırır. Bu aşk o kadar imkânsız görünmektedir ki, Bey ellerini semaya açıp o meşhur duasını eder: "Allah'ım, bu kızı bana nasip et de gerekirse bana evlat yüzü gösterme!"

40 EVLAT ŞARTI VE KADERİN CİLVESİ

Bey’in duası kabul olur ve sevdiği kıza kavuşur. Ancak kızın babası, bu evliliğe ve kızının Müslüman olmasına tek bir şartla rıza gösterir: Bey’den tam 40 torun ister. Allah’a verdiği sözü o anın heyecanıyla unutan Bey, bu ağır şartı kabul eder. Ancak evliliklerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen çocukları olmaz. Bey, çareyi dönemin en büyük alimlerine ve şeyhlerine danışmakta bulur.

RÜYADAKİ UYARI "YAŞAMAYACAKLAR!"

Gittiği ermiş kişi, Bey’e ettiği duayı hatırlatır. Gördüğü bir rüyanın ardından Bey’e şu acı gerçek söylenir: "40 çocuğun olacak ama hiçbiri bu dünyada uzun süre kalamayacak." Kehanet bir bir gerçekleşir. Bey’in tam 40 evladı olur fakat her biri henüz bebekken ya da çok küçük yaşta hayatını kaybeder.

TAŞ BEŞİK UMUDUN VE HÜZNÜN SEMBOLÜ

Bey, kaybettiği her evladını kendi elleriyle bugün Kırklar Tepesi olarak bilinen yere defneder. Evlatlarının anısına o tepeye, beşik şeklinde devasa bir taş yerleştirilir. Şehir halkı bu büyük acıdan ve yaşanmışlıktan o kadar etkilenir ki, bölge kısa sürede "Kırklar" adıyla kutsal bir mekân, bir ziyaretgah haline gelir. Bey ve eşi de vefat ettiklerinde evlatlarının yanına, bu tepeye gömülürler.

BUGÜN NEDEN ZİYARET EDİLİYOR?

Yüzyıllar geçmesine rağmen Kırklar Tepesi’nin gizemi hiç azalmadı. Bugün özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler, tepedeki o meşhur taş beşiği sallayarak dualar ediyor. Halk arasındaki inanışa göre; samimiyetle edilen dualar ve sallanan taş beşik, Bey’in yarım kalan evlat hasretine bir teselli, arayanlara ise bir umut kapısı oluyor.