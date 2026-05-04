Bu büyük iyileşme süreci, sadece inşaat sektöründe değil, hayatın her alanında çok çeşitli ve acil meslek açıklarını beraberinde getirdi. Şehirdeki yatırımcılar ve kamu müteahhitleri, projeleri zamanında teslim edebilmek ve üretimi aksatmamak için nitelikli iş gücüne normal piyasa şartlarının çok üzerinde imkanlar sunarak bölge dışından da beyin ve kas gücü göçü çekmeye çalışıyor.

İnşaat, Yapı Denetim ve Kentsel Dönüşüm Uzmanlıkları

Malatya'nın yeniden imar sürecinde, yapısal güvenliğin bir numaralı öncelik haline gelmesi mühendislik alanındaki talebi zirveye taşıdı. Özellikle sismik izolasyon konusunda tecrübeli inşaat mühendisleri, zemin etüdü yapabilen jeoloji ve jeofizik mühendisleri şehirdeki en kritik ve aranan personeller durumunda. Yeni kurulan akıllı şehir altyapıları için harita mühendisleri ve şehir plancıları yoğun mesai harcıyor. Şantiyelerin fiili yürütülmesinde ise vinç operatörleri, kalıp ustaları, demir bağlama teknisyenleri ve iş sağlığı güvenliği uzmanları karaborsa tabir edilecek kadar kıymetli. Firmalar, projenin başından sonuna kadar sahada kalacak deneyimli şantiye şefleri bulabilmek için oldukça cazip teklifler hazırlıyor.

Tarım İhracatı ve Tekstil Üretiminde Kalifiye Kadrolar

Dünya kayısı başkenti unvanını taşıyan şehirde, bu değerli ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve küresel pazarlara sunulması büyük bir endüstri yaratıyor. Gıda mühendisleri, soğuk hava deposu lojistik uzmanları ve uluslararası sertifikasyon denetçileri gıda fabrikalarının en temel ihtiyaçları arasında. Ayrıca kayısı ihracatını dijital platformlara taşıyan dış ticaret uzmanları çok revaçta. Şehrin diğer güçlü kası olan tekstil sektöründe de çarklar hızla dönüyor.