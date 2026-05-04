Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, 2026 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan isimler yerini sağlamlaştırırken, listedeki Malatya ağırlığı dikkat çekti.

Savunma sanayi, inşaat ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki büyüme, Malatyalı iş insanlarını küresel ligde üst sıralara taşıdı. İşte Malatya’nın gururu olan o isimler:

1. ERMAN ILICAK “ZİRVENİN DEĞİŞMEYEN İSMİ”

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 2026 yılında da Malatya kökenli en zengin isim olma unvanını sürdürüyor. 3,7 milyar dolarlık servetiyle sadece listenin değil, Türkiye’nin en varlıklı isimleri arasında yer alan Ilıcak; Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan dev altyapı ve inşaat projeleriyle adından söz ettiriyor.

2. MUSTAFA KÜÇÜK “PERAKENDE İMPARATORLUĞU”

LC Waikiki ile tekstil ve perakende sektöründe küresel bir ağ kuran Mustafa Küçük, yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle listede güçlü bir konumda. Küçük’ün başarısının arkasında, markanın dünya genelindeki mağaza sayısını artırması ve ihracat odaklı stratejisi yatıyor.

3. AHMET ÇALIK “ENERJİ VE FİNANSIN DEVİ”

Çalık Holding’in kurucusu Ahmet Çalık, Forbes 2026 verilerine göre 1,5 milyar dolarlık servetiyle istikrarını koruyor. Enerji, finans ve tekstil sektörlerindeki yatırımlarıyla bilinen Çalık, Malatya’nın yetiştirdiği en önemli iş insanlarından biri olarak listedeki yerini aldı.

4. MEHMET ALİ AYDINLAR “SAĞLIKTA DÜNYA MARKASI”

Acıbadem Sağlık Grubu ile sağlık turizminin ve özel hastaneciliğin öncüsü olan Mehmet Ali Aydınlar, 1,4 milyar dolarlık servetiyle Malatyalı milyarderler listesini tamamlıyor. Aydınlar'ın yatırımları, Türkiye’nin sağlık alanındaki küresel rekabet gücünü temsil ediyor.

MALATYA GİRİŞİMCİLİĞİNİN KÜRESEL GÜCÜ

Forbes 2026 listesi, Malatyalı iş insanlarının sadece yerel değil, tamamen küresel bir vizyonla hareket ettiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, listenin Malatya’nın girişimcilik kültürünü yansıttığına dikkat çekerken; bu servetlerin büyük bir kısmının uluslararası yatırımlardan beslendiğini belirtiyor. Malatya, artık sadece kayısıyla değil, dünya ekonomisine yön veren "milyarderler ligi"ndeki isimleriyle de anılıyor.

Peki sizce Malatya'dan yeni milyarderler hangi sektörden çıkacak?