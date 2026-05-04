Elazığ merkezde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken korkutan bir olaya sahne oldu. Sürsürü Mahallesi’nde bulunan ve bölgedeki vatandaşların ibadet için sıkça kullandığı Sürsürü Camii, gökyüzünü aydınlatan şiddetli bir yıldırımın hedefi oldu.

Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi, büyük bir gürültüyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar, patlamayı andıran ses ve sarsıntı nedeniyle büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Olayın hemen ardından mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri olay anında minarenin devrildiği alanda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

Güvenlik önlemleri: Polis ekipleri, enkaz çevresinde ikinci bir çökme riskine karşı geniş güvenlik koridoru oluşturdu.

Enkaz kaldırma: İtfaiye ve belediye ekipleri, cami avlusuna ve yola savrulan minare parçalarının temizlenmesi için süratle çalışma başlattı.

İnceleme: Yetkililer, caminin ana yapısında hasar olup olmadığını tespit etmek için teknik incelemelerini sürdürüyor.