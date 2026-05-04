Nesine 3. Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Elazığspor, sezonun en kritik virajlarından birine giriyor. Play-Off 1. Tur rövanş maçında kendi saha ve seyircisi önünde Adana 01 FK'yı ağırlayacak olan bordo-beyazlı ekipte, yönetimden camiayı heyecanlandıran bir hamle geldi. Kritik randevu öncesi "Bordo-Beyaz" seferberliği ilan edildi.

ELAZIĞSPOR YÖNETİMİ TARAFTARA SESLENDİ

Saha avantajını tribün baskısıyla birleştirmek isteyen Elazığspor yönetimi, resmi kanallardan yaptığı açıklamayla taraftarlara seslendi. Pazartesi günü oynanacak dev maçta görsel bir bütünlük hedeflenirken, tribünlerin tamamen kulüp renklerine bürünmesi isteniyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Renk bütünlüğünü sağlamak ve tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak adına, pazartesi günü oynanacak Adana 01 FK karşılaşmasında taraftarlarımızdan bordo-beyaz renklerimizle tribünde yer almalarını önemle rica ediyoruz."

"LİSANSLI ÜRÜNLERLE TRİBÜNLERİ DOLDURALIM"

Haberin detaylarında, sadece renk seçimi değil, kulübe verilecek maddi ve manevi desteğin de altı çizildi. Açıklamanın devamında, taraftarların maça lisanslı formalar, atkılar ve ürünlerle gelmesi istenirken, bu birlikteliğin futbolcular üzerindeki motivasyon etkisine vurgu yapıldı.

İşte o açıklamanın can alıcı noktası:

"Takımımıza en güçlü desteği verebilmek için lisanslı Elazığspor ürünleriyle, atkılarımızla ve formalarımızla tribünleri dolduralım. Hep birlikte oluşturacağımız bu birliktelik, sahadaki mücadeleye güç katacaktır."

ELAZIĞSPOR - ADANA 01 FK MAÇI NE ZAMAN?

Elazığ Atatürk Stadyumu’nun atmosferini karnaval alanına çevirmesi beklenen bu zorlu mücadele, pazartesi günü oynanacak. İlk maçtan avantajlı veya dengeli bir skorla dönen temsilcimiz, taraftarının yaratacağı bu "Bordo-Beyaz" duvarın önünde adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.