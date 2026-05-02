Elazığ’da devam eden bir inşaatta kaydedilen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Beton pompa hortumuna binerek metrelerce yükseğe çıkan işçinin rahat tavırları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik önlemlerini hiçe sayan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

BETON HORTUMU ÜSTÜNDE METRELERCE YÜKSEKLİK!

Olay, Elazığ’ın merkez Sürsürü Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir hazır beton firması, inşaat halindeki binaya harç sevkiyatı yapmak üzere mikser ve beton pompasını bölgeye sevk etti. Beton dökme işlemi başladığı sırada, ismi öğrenilemeyen bir inşaat işçisi akılalmaz bir yönteme başvurdu.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA YOLCULUK

Binanın üst katlarına harç taşıyan devasa beton pompa hortumunun üzerine binen işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseğe çıktı. Adeta yerçekimine meydan okuyan ve can güvenliğini tamamen yok sayan işçi, pompanın ucunda dakikalarca havada asılı kaldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenen o anlar, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; işçinin pompanın üzerinde hiçbir yere tutunmadan rahat bir şekilde durması ve metrelerce yükseklikte hareket etmesi dikkat çekti.

İş güvenliği kurallarının adeta ayaklar altına alındığı bu tehlikeli hareket, "Bu kadar da olmaz" yorumlarını beraberinde getirdi. Olayla ilgili herhangi bir kaza yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu.

EDİTÖR NOTU:

“İnşaat sahalarında yüksekte çalışma kuralları gereği, personel yükseltici ekipmanlar dışında iş makinelerinin (beton pompası, vinç kancası vb.) taşıma amaçlı kullanılması kesinlikle yasaktır ve hayati tehlike arz eder.”