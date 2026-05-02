Elazığ, 2026 yılı spor takviminde önemli bir başarıya daha imza attı. 27-29 Nisan 2026 tarihleri arasında şehre konuk olan sporcular, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu ve Masa Tenisi Küçükler Grup Birinciliği müsabakalarında kıyasıya mücadele etti.

ATA SPORU ELAZIĞ'DA HAYAT BULDU

27-28 Nisan tarihlerinde Ahmet Yılmaz Sentetik Sahası, tarih kokan bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması’na katılım oranları dikkat çekti:

Katılımcı Sayısı: 16 farklı okuldan toplam 96 sporcu.

Kategoriler: Bireysel ve takım müsabakaları.

Vurgu: Gençlerin ata sporuna olan yoğun ilgisi, organizasyonun en dikkat çeken detayı oldu.

MASA TENİSİNDE GRUP BİRİNCİLİĞİ MÜCADELESİ

Aynı tarihlerde başlayan ve üç gün süren bir diğer heyecan ise Masa Tenisi Küçükler Grup Birinciliği oldu. Bölgedeki yetenekli raketleri bir araya getiren turnuvada şu veriler paylaşıldı:

Katılım: 6 farklı ilden gelen takımlar.

Takım Yapısı: 6 erkek ve 6 kız takımı.

Sporcu Sayısı: Toplam 48 sporcu grup birinciliği için mücadele etti.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Organizasyonların ardından Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehrin spor turizmine ve gençlerin gelişimine vurgu yapan bir açıklama yayımladı:

"Elazığ olarak hem geleneksel sporlarımızı yaşatmaya hem de gençlerimizi farklı branşlarda sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu organizasyonlar, gençlerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanmalarına önemli katkı sağlamaktadır. Tüm sporcularımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."