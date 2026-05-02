Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) 2026 yılı Olağan Genel Kurulunda konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde esnafın karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekti. Özellikle iş yeri kiralarındaki fahiş artışa sert sözlerle tepki gösteren Keskin, Malatya’nın yeniden ayağa kalkabilmesi için esnafın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



Malatya’nın ayağa kalkması için esnafların yeni yapılan çarşıdaki dükkanlara taşınması gerektiğini söyleyen Keskin,

“Malatya çarşısı yapıldı, artık bundan sonra yapılacak hiçbir şey yok. Malatya’mızın ayağa kalkması için esnafın taşınması lazım. Malatya'yı eski günlerine kavuşturmak istiyorsak o iş yerlerine taşınmak boynumuzun borcu”

ifadelerini kullandı.



Mevcut kira fiyatlarının esnafı zor durumda bıraktığını belirten Keskin,

“Ama bir gerçek var, esnaf olmadan dükkan sahibi olmaz. Esnaf olmadan ticaret olmaz. Dükkan sahipleri depremden daha büyük bir deprem yaşatmaya başladılar. Böyle bir fahiş fiyatla dükkan kiraya verilir mi? Yazıktır, günahtır, Allah'tan korkun”

şeklinde konuştu.



“TAŞINANLAR BİR YIL SONRA SERMAYESİNİ BİTİRECEK”

Kira bedellerinin 1,5 ila 2 milyon lira seviyelerine çıktığını dile getiren Keskin, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirterek,

“O zaman benim esnafım konteynerden çıkmaz. Sen bir dükkanı 1,5-2 milyona verirsen benim esnafımın taşınması çok zor olur. Taşınanlar, büyük para verenler var ama ben inanıyorum ki bir yıl sonra bu insanlar sermayesini bitirecek, oralardan çıkış yapacaklar”

ifadelerine yer verdi.



“MİLLETVEKİLİ MİLLETTEN KAÇMAZ”

Yetkililere de çağrıda bulunan Keskin,

“Hem Bakanlık tarafına, hem Sayın Valime, Belediye Başkanlarına, Milletvekillerine sesleniyorum, milletvekili milletten kaçmaz. Gelin esnafın önüne düşün, oturun, bir ortak akılla Malatya'yı, esnafı nasıl ayağa kaldırırız bunu düşünün”

dedi.

Cumhurbaşkanına da seslendiğini ifade eden Keskin,

“Ben Cumhurbaşkanına defalarca söyledim, esnafı ayağa kaldırmadan Sayın Reis, memleketi ayağa kaldırmak mümkün değildir. İnsanların karnını doyurmadan mutlu edemezsiniz. Gelin bu ticareti önce ayağa kaldıralım. Ticaret ayağa kalkmadan Malatya ayağa kalkmaz”

açıklamasında bulundu.