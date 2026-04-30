Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesi yapılacak ödemelere çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye tutarlarına açıklık getirdi. Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin Ramazan Bayramı’nda belirlenen rakam üzerinden ödeneceğini duyurdu.

Bu kapsamda geçtiğimiz bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı için de emeklilerin hesaplarına 4 bin TL ikramiye yatırılacak.

ERKEN ÖDEME MÜJDESİ GÜNDEMDE

İkramiye miktarının yanı sıra ödeme takvimine dair de önemli bir ipucu veren Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Işıkhan, "Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce, daha erken bir tarihte ödenmesi için çalışma yapabiliriz" diyerek, ödemelerin öne çekilebileceğinin sinyalini verdi.

MALATYALI EMEKLİLER GÜN SAYIYOR

Bakanlığın bu açıklaması bayram hazırlıklarına başlayan Malatyalı emeklilerin de gündeminde. Ramazan Bayramı’nda alınan 4 bin TL’lik tutarın korunmasıyla birlikte şimdi tüm gözler ödemelerin tam olarak hangi tarihlerde hesaplara geçeceğine dair yapılacak nihai duyuruya kilitlendi.