Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre; Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki hatlar ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz olacak hatlar şunlar:

Ankara: Başkentray

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

İzmir: İZBAN

MALATYA'DA ULAŞIM NORMAL TARİFESİNDE

Vatandaşların merakla beklediği "Malatya'da belediye otobüsleri ücretsiz mi?" sorusuna dair ise Malatya Büyükşehir Belediyesinden bir muafiyet kararı gelmedi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı yalnızca yukarıda belirtilen yüksek kapasiteli raylı hatları kapsıyor.

Bu bağlamda, Malatya’da MOTAŞ bünyesinde hizmet veren belediye otobüsleri ve trambüslerin hem 1 Mayıs hem de 19 Mayıs tarihlerinde normal ücret tarifesiyle hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.