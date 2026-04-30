Malatya’da 26 Nisan’da etkili olan dolu yağışının tarım arazilerinde oluşturduğu hasar ile şehrin sanayi yatırımları, TBMM gündemine taşındı. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, hem üreticiyi etkileyen zarar tablosunu hem de deprem sonrası hız kazanan sanayi projelerini Meclis’te gündeme getirerek, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

DOLU HASARI 20 BİN DEKAR ALANI ETKİLEDİ

26 Nisan’da Malatya’da etkili olan dolu yağışına ilişkin ilk verileri açıklayan Ölmeztoprak, yaklaşık 20 bin dekarlık tarım alanında yüzde 5 ile 40 arasında değişen oranlarda zarar oluştuğunu belirtti. Hasarın il geneline yayılmadığını vurgulayan Ölmeztoprak, sürecin sahadaki teknik ekipler tarafından yakından takip edildiğini ve kesin tespitlerin kısa sürede netleşeceğini ifade etti.

YÜZLERCE İŞ YERİ TAMAMLANDI

Deprem sonrası üretimi yeniden ayağa kaldırma hedefiyle Altay Kışlası alanında kurulan yeni sanayi sitesine de değinen Ölmeztoprak, şu ana kadar 714 iş yerinin teslim edildiğini, 192 iş yerinin yapımının sürdüğünü ve 600’den fazla yeni dükkânın planlama aşamasında olduğunu açıkladı. Projenin Malatya için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

BAKAN KACIR İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Milletvekili Ölmeztoprak, Meclis’te Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek Malatya’nın kalkınma süreci, yatırım planları ve teşvikler üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamındaki projeler, üretim altyapısını güçlendirecek sektörler ve istihdam odaklı yatırımlar ele alındı.

Ölmeztoprak, Malatya’nın 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaya devam etmesinin önemine vurgu yaparak, bu desteklerin 2026 sonrasında da sürdürülmesi gerektiğini Bakan Kacır’a iletti. Teşviklerin, deprem sonrası toparlanma sürecinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

YATIRIM VE FİNANSMAN BAŞLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların da gündeme geldiğini belirten Ölmeztoprak, bölgedeki yatırım süreçleri, finansman imkanları ve destek mekanizmaları üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.