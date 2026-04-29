12 Nisan 2024’te Antalya’da meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 174 vatandaşın ise saatlerce kabinlerde ölümle pençeleştiği teleferik faciası tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Tüm Türkiye ekran başında kurtarma operasyonunu takip ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Muğla Göcek’te lüks bir teknede rakı sofrasında olduğu görüntüler ortaya çıktı. Ramazan Bayramı tatiline denk gelen facia saatlerinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, isimlerin neşeli halleri dikkat çekti.

"HAZIM GİRAY" DETAYI

Görüntülerde yer alan diyaloglar sadece eğlenceyi değil, tartışmalı bir ismi de tekrar tartışmaların odağına yerleştirdi. Videoda açıkça duyulan “Hazım var, genel başkanımız var” ifadeleri, daha önce TBMM plakalı çakarlı araç skandalıyla tanınan iş insanı Mehmet Hazım Giray ile CHP yönetimi arasındaki ilişkiyi yeniden sorgulattı.

VELİ AĞBABA’NIN ZOR ANLARI

Videoda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın konuşmakta güçlük çekmesi ve tarihle ilgili sorulara net cevap verememesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bir yandan kurtarma çalışmaları sürerken çekilen bu görüntülere tepki gösterdi.