Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecliste AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Burada, 81 ilde yapılan 500 bin sosyal konut kuralarına ilişkin ifadelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ kuralarında ismi çıkmayanlara müjde verdi.

2027 MART’TA ANAHTARLAR TESLİM EDİLMEYE BAŞLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde inşaat sürecine dair kritik takvimi paylaştı. 8 milyon başvurunun yapıldığı dev projede 4 ay gibi kısa bir sürede 81 ilde noter huzurunda 500 bin hak sahibinin belirlendiğini hatırlatan Erdoğan, gözleri teslim tarihine çevirdi. Süreçle ilgili müjdeyi veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın itimadına layık olmak için hemen kolları sıvadık. Sahada inşaat sürecine çok hızlı başlayacağız. İnşallah 2027 yılının Mart ayından itibaren evlerimizin anahtarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız.”

ÖDEME KOŞULLARI VE TAKSİT TUTARLARI NETLEŞTİ

Konutların sadece hızına değil, erişilebilirliğine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşların bütçesini sarsmayacak bir ödeme planı sunduklarını belirtti. Vatandaşlar, 7 bin 300 TL ile 11 bin TL arasında değişen taksitlerle ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak.

“YENİLERİ GELECEK, KİMSE ÜZÜLMESİN”

Kura sonuçlarında ismi çıkmayan vatandaşlara da umut veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projenin bir son değil, başlangıç olduğunun altını çizdi. Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 760 bin konut ürettiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın gözü aydın olsun. İsmi çıkmayan vatandaşlarımız ise üzülmesin. Biz sadece TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 760 bin konut üretmiş bir iktidarız. Önce bu 500 bin konutu bitirecek, ardından eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz.”

MALATYA’DA KONUT ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Bilindiği üzere Malatya’da bahsi edilen proje kapsamında yaklaşık 10 bin konutun hak sahibi belirlenmişti. Ayrıca şehirde yaklaşık 120 bin bağımsız bölüm inşa edilirken yeni konutlar üretilmeye devam ediyor.