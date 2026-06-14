Malatya’nın Darende ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 28 yaşındaki Muhammet Ali Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 8 Haziran günü akşam saatlerinde Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan dede ile torununa çarptı. Kazada Muhammet Ali Yılmaz ile yaşlı adam ağır yaralanırken, torun da çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Yılmaz daha sonra Malatya’daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir haftadır yaşam mücadelesi veren 28 yaşındaki Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

YAŞLI ADAMIN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan yaşlı adamın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, torununun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Darende Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Yılmaz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise, “Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden kıymetli çalışma arkadaşımız Muhammet Ali Yılmaz’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Güler yüzü, çalışkanlığı ve güzel ahlakıyla gönüllerde iz bırakan kardeşimizin zamansız vedası bizleri derinden yaralamıştır. Merhum çalışma arkadaşımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve belediye camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.