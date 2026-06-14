Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada polis memuru Tayfun Baş şehit olurken, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeciliğini H.S.'nin yaptığı iş yerinden gelen KADES ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İddiaya göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay G.Y.; ihbar üzerine iş yerine gelen polis memuru Tayfun Baş ile boşandığı eşi H.S.'ye tabancayla ateş etti. G.Y., daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan G.Y. ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; polis memuru Tayfun Baş ile H.S. Menteşe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Tayfun Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

AYDIN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir güzellik merkezinde yaşanan silahlı kavgada polis memuru Tayfun Baş şehit olurken, 2 kişi ağır yaralandı. Şehit polis memurunun Aydın’ın İncirliova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.